Son Dakika Haberleri: ÇATALCA'DA SOKAK HAYVANLARINI ZEHİRLENDİĞİ İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Son Dakika Güncel ÇATALCA'DA SOKAK HAYVANLARINI ZEHİRLENDİĞİ İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

ÇATALCA'DA SOKAK HAYVANLARINI ZEHİRLENDİĞİ İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

6 saat önce

Savaş ATAK / İstanbul DHA Çatalca'da çok sayıda sokak hayvanın geçen Perşembe zehirlenmesi olayıyla ilgili bir şüpheli yakalandı.

ÇATALCA'DA SOKAK HAYVANLARINI ZEHİRLENDİĞİ İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI, System.String[]

Savaş ATAK/ İstanbul DHA

Çatalca'da çok sayıda sokak hayvanın geçen Perşembe zehirlenmesi olayıyla ilgili bir şüpheli yakalandı.

Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalanan şüpheli G.K. adli mercilere teslim edildi.

Çatalca Ovayenice Mahallesi'nde geçen Perşembe çok sayıda sokak hayvanı ölü bulundu. Olay hayvan severlerin tepkisine neden olurken çevre sakinleri hayvanlara zehirli yiyecek verildiğini öne sürdü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma ile ilçe tarım ve orman müdürlüğü inceleme yaptı. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde G.K isimli şüphelinin hayvanlara yiyecek bir şeyler attığı tespit edildi. G.K jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------

-Mahalleden görüntü

-Mahalle sakini ile röp

-Yapılan incelemeler

-Sosyal medyada paylaşılan görüntüler


İstanbul, Çatalca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
Hava sahası ihlal edilen Beyaz Saray kapatıldı! Savaş uçakları havalandı İstanbul barajları alarm veriyor! Doluluk son 10 yılın en düşük 2'nci seviyesinde Meteoroloji uyardı! Sağanak etkisini artırarak kuvvetlenecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 07:16:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ÇATALCA'DA SOKAK HAYVANLARINI ZEHİRLENDİĞİ İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]