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Çatalca'da sokak hayvanlarının zehirlendiği iddia edilen şüpheli yakalandı

6 saat önce

ÇATALCA'da çok sayıda sokak hayvanın geçen Perşembe zehirlenmesi olayıyla ilgili bir şüpheli yakalandı.

Çatalca'da sokak hayvanlarının zehirlendiği iddia edilen şüpheli yakalandı, System.String[]
ÇATALCA'da çok sayıda sokak hayvanın geçen Perşembe zehirlenmesi olayıyla ilgili bir şüpheli yakalandı.

Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalanan şüpheli G.K. adli mercilere teslim edildi.

Çatalca Ovayenice Mahallesi'nde geçen Perşembe çok sayıda sokak hayvanı ölü bulundu. Olay hayvan severlerin tepkisine neden olurken çevre sakinleri hayvanlara zehirli yiyecek verildiğini öne sürdü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma ile ilçe tarım ve orman müdürlüğü inceleme yaptı. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde G.K isimli şüphelinin hayvanlara yiyecek bir şeyler attığı tespit edildi. G.K jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.


- İstanbul
Jandarma, Çatalca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:33 Kaynak: DHA
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