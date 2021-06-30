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ÇATALCA'DA SU KANALI HAFRİYATLA DOLDURULDU - Son Dakika

ÇATALCA'DA SU KANALI HAFRİYATLA DOLDURULDU

30.06.2021 12:04
ÇATALCA'DA SU KANALI HAFRİYATLA DOLDURULDU, System.String[]

Osman BAKIR / İSTANBUL, (DHA) ÇATALCA'da olası sel baskınlarına karşı tarlalar arasına açılan su kanalı, kimliği belirsiz kişilerce hafriyatla dolduruldu.

ÇATALCA'DA SU KANALI HAFRİYATLA DOLDURULDU

Haber - Kamera: Alper KORKMAZ - Osman BAKIR/ İSTANBUL, (DHA) ÇATALCA'da olası sel baskınlarına karşı tarlalar arasına açılan su kanalı, kimliği belirsiz kişilerce hafriyatla dolduruldu. Hafriyatın altına ise yaklaşık 60 santimetre genişliğinde su borusu konuldu. 2-3 metrelik su kanalının bile sellerde yetersiz kaldığını söyleyen tarla sahipleri yetkililerden yardım istedi. Çatalca Belediyesi ise kaçak döküm yapanların tespit edildiğini ve hafriyatı kaldırmaları için bir hafta süre tanındığını açıkladı.

Çiftlikköy Mahallesi'nde yaşanan sel olaylarını önlemek amacıyla tarlalar arasına çeşitli noktalara su kanalları açıldı. Gelen yağmur sularının tarlaları basmadan dereye akması için açılan 2-3 metrelik kanallardan biri geçtiğimiz hafta kimliği belirsiz kişilerce hafriyatla dolduruldu. Dökülen hafriyatın altına ise çapı yaklaşık 60 santimetre olan su borusu yerleştirildi. Mevcut su kanalının bile zaman zaman yetersiz kaldığını söyleyen tarla sahipleri su borusunun yetersiz kalacağını ve tarlaların suyla dolacağını düşünüyor.

"DOĞAYA, HERKESİN MALINA ZARAR VERECEK"

Yıllar önce sel sularının bir adam boyunu geçtiği dönemler olduğunu anlatan 64 yaşındaki köy sakinlerinden Recep Alyağız, "Tam ne zaman döküldü bilmiyoruz. Geçtiğimiz hafta içerisinde döküldü, yeni fark ettik. Eskiden buradan dereye kadar giden bir kanal geçiyordu. Suyla, ateşin önüne geçilmez. Yukarıdan su geldiği zaman su, hafriyatı olduğu gibi zaten götürecek. Duyduğumuza göre yukarıları da dolduracakmış, o zaman tüm tarlalara zarar verecek" dedi. Yerleştirilen su borusunun faydasız olacağını da belirten Alyağız, "Bu bir evin gideri falan değil doğadan gelen suyun önüne geçilmez. Bir kaynak suyu olarak düşünmeyin bunu sel bu. Selin önüne geçilir mi? Geçilmez. Bizim en büyük korkumuz bu kanal bu suyu taşıyamayacak ve buradan aşağı bu doğaya zarar verecek. Bu herkesin malına zarar verecek" diye konuştu. Mahallenin başka noktalarına da hafriyat döküldüğü görülürken, zabıta ekiplerinin olayla ilgili tutanak tuttuğu öğrenildi. Mahalle sakinleri ve tarla sahipleri yetkililerden çözüm bekliyor.

Belediyeden edinilen bilgiye göre ise kaçak döküm yapanların tespit edildiğini ve hafriyatı kaldırmaları için bir hafta süre tanındığını açıkladı. Ayrıca kaçak hafriyat dökenlere para cezası kesildiği belirtildi.

ÇATALCA'DA SU KANALI HAFRİYATLA DOLDURULDU
ÇATALCA'DA SU KANALI HAFRİYATLA DOLDURULDU
ÇATALCA'DA SU KANALI HAFRİYATLA DOLDURULDU
ÇATALCA'DA SU KANALI HAFRİYATLA DOLDURULDU
ÇATALCA'DA SU KANALI HAFRİYATLA DOLDURULDU
ÇATALCA'DA SU KANALI HAFRİYATLA DOLDURULDU
ÇATALCA'DA SU KANALI HAFRİYATLA DOLDURULDU
ÇATALCA'DA SU KANALI HAFRİYATLA DOLDURULDU
ÇATALCA'DA SU KANALI HAFRİYATLA DOLDURULDU
ÇATALCA'DA SU KANALI HAFRİYATLA DOLDURULDU
ÇATALCA'DA SU KANALI HAFRİYATLA DOLDURULDU

Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇATALCA'DA SU KANALI HAFRİYATLA DOLDURULDU - Son Dakika


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