Çatalca'da yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan zanlılar kamerada - Son Dakika

Çatalca'da yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan zanlılar kamerada

08.11.2020 14:31
Çatalca'da yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan zanlılar kamerada, System.String[]

Çatalca'da yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan zanlılar kamerada Çatalca'da, yankesicilik yöntemiyle bir şahsın cebinden 3 bin 700 lira çaldığı öne sürülen 2 kişi yakalandı.

Çatalca'da yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan zanlılar kamerada

İSTANBUL - Çatalca'da, yankesicilik yöntemiyle bir şahsın cebinden 3 bin 700 lira çaldığı öne sürülen 2 kişi yakalandı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Kasım'da Kaleici Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde H.G. isimli şahsın cebinden 3 bin 700 lira çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Olay yeri ve çevredeki kameraları inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını belirledi.

Harekete geçen polis ekipleri zanlılar Mustafa U. ve Ozan U'yu kısa sürede yakaladı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde çaldıkları 3 bin 700 lira para da bulundu.

Şüphelilerden Mustafa U.'nun emniyette yankesicilik ve dolandırıcılık suçlarından 15 kaydının bulunduğu, Ozan Ü.'nün ise 4 ayrı suçtan arandığı, 4 yıldır sahte kimlikle kacak olarak yasadığı tespit edildi.

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çatalca'da yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan zanlılar kamerada
Çatalca'da yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan zanlılar kamerada
Çatalca'da yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan zanlılar kamerada
Çatalca'da yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan zanlılar kamerada

Emniyet Müdürlüğü, Karadeniz Caddesi, Çatalca, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çatalca'da yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan zanlılar kamerada - Son Dakika


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