Çatalca'da yaralayan hortumu böyle görüntülediler; Hasar tespit çalışmaları başladı - Son Dakika

Çatalca'da yaralayan hortumu böyle görüntülediler; Hasar tespit çalışmaları başladı

İstanbul'da dün etkili olan hortum Çatalca Muratbey Mahallesi ile Büyükçekmece Ahmediye Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerine zarar verdi.

İstanbul'da dün etkili olan hortum Çatalca Muratbey Mahallesi ile Büyükçekmece Ahmediye Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerine zarar verdi. Hortumun etkisiyle Çatalca'da bir fabrika adeta yerle bir oldu. Çatısı uçan fabrikada bulunan bir müşteri hafif şekilde yaralandı. Fabrika çalışanları hortum anını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Fabrikayla birlikte çatısı uçan ve su basan evlerde hasar tespit çalışmaları yapılmaya başladı. Görevliler zarar gören yerleri gezerek ev sahipleriyle görüşüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı sosyal hizmetler müdürlüğü ekipleri de evleri dolaşarak hortumdan etkilenen vatandaşlarla görüşüyor. Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de bölgeye giderek zarar gören iş yerlerini ziyaret etti.

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"KIYAMET KOPUYOR GİBİYDİ"

Hortumda zarar gören fabrikanın çalışanı Serkan Kocadokur, "Biz kapının önündeydik. O sırada gölün üzerinde bir hortum gördük biz. Hortuma bakıyorduk, içeri girdik. Girer girmez arka taraftan bir ses duyduk. Bu tarafta kıyamet kopuyor gibiydi. Dumanla birlikte bir şey bu tarafa doğru geliyordu. Kulübeye kaçtık. Herkes bir tarafa kaçıştı. Canımızı zor kurtardık" diye konuştu.

"ÇOK KORKTUK, EV SALLANDI"

Hortumda evi zarar gören 70 yaşındaki Zeliha Ünlü, "Çok kötü oldu. Çok korktuk. Ev sallandı. Sonra tavandan sular akmaya başladı. Evin çatısı gitmiş" diye konuştu.

"ÖYLE BİR HORTUM Kİ HİÇBİR TARİFİ YOK"

Hortum anında annesinin evinde olan Kadriye Sevinç Özsoy, "Buradaydık. Anneme temizliğe gelmiştik. Ev yerinden oynuyordu. Öyle bir hortum ki hiçbir tarifi yok. Gözümüzün önünde ağaçlar kökünden söküldü. Kiremitler uçtu, ev sallandı. Annem yalnız olsa ne olacaktı? Çok şükür canımıza bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Muratbey, İstanbul, Çatalca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:13 Kaynak: DHA

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