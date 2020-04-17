ÇATALCA'DA YASAK ÖNCESİ BANDO EKİBİ SOKAĞA İNDİ - Son Dakika

Savaş ATAK/İSTANBUL DHA

Çatalca'da, sokağa çıkama yasağının başlaması öncesi bando ekibi sokakta konser verdi.Çatalca Belediyesi bando ekibinin sokağa çıkamayan vatandaşlar için verdiği konsere zabıta araçları da sirenleriyle eşlik etti.