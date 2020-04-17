Savaş ATAK/İSTANBUL DHAÇatalca'da, sokağa çıkama yasağının başlaması öncesi bando ekibi sokakta konser verdi.
Savaş ATAK/İSTANBUL DHA
Çatalca'da, sokağa çıkama yasağının başlaması öncesi bando ekibi sokakta konser verdi.Çatalca Belediyesi bando ekibinin sokağa çıkamayan vatandaşlar için verdiği konsere zabıta araçları da sirenleriyle eşlik etti.
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18.04.2020 00:14:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ÇATALCA'DA YASAK ÖNCESİ BANDO EKİBİ SOKAĞA İNDİ - Son Dakika