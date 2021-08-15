ÇATALCA'DA YOLCU MİNİBÜSÜ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 6 YARALI - Son Dakika

ÇATALCA'da yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza bu sabah saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Kavşağa hızla giren yolcu dolu minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Savrulan yolcu minibüsü kamyona çarparak durabildi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile minibüsteki 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüs ile hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı görülüyor. Minibüs daha sonra savrularak kamyona kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpıyor. Kazanın şokunu yaşayan yolcular kendilerini hızla dışarı atıyor. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.