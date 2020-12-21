ÇATALCA'DAKİ FECİ KAZA KAMERADA - Son Dakika

Veysel TİMDU/ ÇATALCA'da hafriyat kamyonuna arkasından gelen otomobil sürücüsü duramayarak çarptı. Feci kazada kadın sürücü hayatını kaybederken, o anlar kameralara yansıdı.

Kaza, saat 08.30 da Çatalca'da meydana geldi. 34 DF 9457 plakalı otomobilin sürücüsü Nagehan Ö., önünde giden 34 BJR 026 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil geriye doğru savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Nagehan Ö.'nün hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobil hafriyat kamyonuna çarpıyor. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:

-----------------Kaza anı