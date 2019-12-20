Çatalca Durusu Gölü'nde  kaybolan 2 kişinin cansız bedenleri bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çatalca Durusu Gölü'nde  kaybolan 2 kişinin cansız bedenleri bulundu - Son Dakika

Çatalca Durusu Gölü'nde  kaybolan 2 kişinin cansız bedenleri bulundu

6 saat önce

Serdar ALTINTEPE-Savaş ATAK/ Çatalca Durusu Gölü'nde teknenin alabora olması sonucu kaybolan iki kişinin cansız bedenleri, sabah yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında bulundu.

Çatalca Durusu Gölü'nde  kaybolan 2 kişinin cansız bedenleri bulundu, System.String[]

Serdar ALTINTEPE-Savaş ATAK/ Çatalca Durusu Gölü'nde teknenin alabora olması sonucu kaybolan iki kişinin cansız bedenleri, sabah yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında bulundu.

Çatalca'da Durusu Gölü'ne (Terkos) dün gece balık tutmak için açılan tekne alabora olmuş, teknedeki Mesut Yılmaz (44) kurtarılırken, 2 kişiye ise ulaşılamamıştı. Karanlık ve sis nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına bu sabah tekrar başlandı. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri botlarla teknenin battığı bölgeye gitti. Dalgıçlar arama çalışmaları yaparken saat 10.20 sıralarında kayıp 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Ceset torbası almak için tekrar kıyıya gelen ekipler, ambulans aracından 2 adet ceset torbasını aldıktan sonra tekrar teknenin battığı bölgeye giderek 2 kişinin cansız bedenini sudan çıkardı. Bot ile kıyıya getirilen cesetler ambulansa taşındı. Kimlikleri henüz belli olmayan kişilerin cesetleri Adli Tıp morguna kaldırıldı.


DURUSU GÖLÜ, Çatalca, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:14 Kaynak: DHA
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