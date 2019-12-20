Çatalca durusu gölündeki kayıp 2 kişi için arama çalışmaları tekrar başladı - Son Dakika

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Çatalca durusu gölündeki kayıp 2 kişi için arama çalışmaları tekrar başladı
6 saat önce
ÇATALCA DURUSU GÖLÜNDEKİ KAYIP 2 KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI TEKRAR BAŞLADI (2) (Havadan)
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:06 Kaynak: DHA
ÇATALCA DURUSU GÖLÜNDEKİ KAYIP 2 KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI TEKRAR BAŞLADI (2) (Havadan)
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