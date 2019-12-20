Çatalca durusu gölündeki kayıp 2 kişi için arama çalışmaları tekrar başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çatalca durusu gölündeki kayıp 2 kişi için arama çalışmaları tekrar başladı - Son Dakika

Çatalca durusu gölündeki kayıp 2 kişi için arama çalışmaları tekrar başladı

6 saat önce

ÇATALCA DURUSU GÖLÜNDEKİ KAYIP 2 KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI TEKRAR BAŞLADI (2) (Havadan)

Çatalca durusu gölündeki kayıp 2 kişi için arama çalışmaları tekrar başladı, System.String[]

ÇATALCA DURUSU GÖLÜNDEKİ KAYIP 2 KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI TEKRAR BAŞLADI (2) (Havadan)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:23 Kaynak: DHA
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