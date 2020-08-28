Çatalca İhlas Mağazası hizmete açıldı - Son Dakika

Çatalca İhlas Mağazası hizmete açıldı

İhlas Pazarlama Çatalca şubesi açıldı

İSTANBUL - İhlas Pazarlama'nın yeni konseptli olarak ikinci şubesi Çatalca'da açıldı. Mağazanın açılışını İhlas Pazarlama Avrupa Bölge Müdürü Vedat Kuruca yaptı.

İhlas Pazarlama'ya ait mağazaların yeni konseptli ikinci şubesi olan Çatalca mağazası bugün gerçekleştirilen törenle açıldı. Aynı zamanda Türkiye Gazetesi irtibat bürosu olarak da kullanılan mağazanın açılış kurdelesini İhlas Pazarlama Avrupa Yakası Bölge Müdürü Vedat Kuruca ve satış danışmanları hep birlikte kesti. Mağazada İhlas Pazarlamanın kendi ürettiği ev eşyaları da vatandaşlar için uygun fiyata satışa çıkarıldı. İlk gününde mağaza müşterilerini de ağırladı.

"İnşallah Çatalca halkımıza ve şirketimize bereketli olmasını diliyorum"

Yeni açılan mağazayla ilgili konuşan İhlas Pazarlama Avrupa Yakası Bölge Müdürü Vedat Kuruca, "İhlas Mağazası yeni konsepti ile ikinci mağazamızı açıyoruz. Bu mağazamızda İhlas ev aletlerinin ürettiği su artıma cihazları, şofben, klima, halı yıkama ve çay seti gibi kendi ürettiğimiz ürünlerle birlikte piyasanın markalı ürünlerini Çatalcalı hemşerilerimize uygun fiyata sunmaya çalışacağız. Mağazamızın konsepti gereği İhlas Holding Kültür yayınları kitaplarını da halkımızın hizmetine sunacağız. Ayrıca Türkiye Gazetesi irtibat bürosunun da burada açılışını yapacağız. İnşallah Çatalca halkımıza ve şirketimize bereketli olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.