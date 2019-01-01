Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi'nde Elektrik Panolarında Yangın Çıktı.
49 dakika önce
IHAAW152429-ASA/01-01-2019- Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi'nde elektrik panolarında yangın çıktı.
IHAAW152429-ASA/01-01-2019
- Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi
'nde elektrik panolarında yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken, acil servis ve müşahade odalarının olduğu bölüme elektrik verilemiyor. 01.01.2019 15: 24: 29 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:30 Kaynak: İHA
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