Son Dakika Haberleri: Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi'nde Elektrik Panolarında Yangın Çıktı.

Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi'nde Elektrik Panolarında Yangın Çıktı.

38 dakika önce

- Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi'nde elektrik panolarında yangın çıktı.

- Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi'nde elektrik panolarında yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken, acil servis ve müşahede odalarının olduğu bölüme elektrik verilemiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:39 Kaynak: İHA

Acil Servis, Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi, 3. Sayfa
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