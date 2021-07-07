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Çatalca'mız Yeni Bir Dergiyle Tanıştı - Son Dakika

Çatalca'mız Yeni Bir Dergiyle Tanıştı

07.07.2021 01:06
Çatalca'mız Yeni Bir Dergiyle Tanıştı, System.String[]

Çatalca'mızda her alanda gelişmeye desteğini esirgemeyen Başkanımız Mesut Üner, Çatalca Milli Eğitim Müdürlüğümüzün hazırladığı ve editörlüğünü yaptığı derginin basılmasını sağlayarak yine gönüllerde taht kurdu.

Çatalca'mızda her alanda gelişmeye desteğini esirgemeyen Başkanımız Mesut Üner, Çatalca Milli Eğitim Müdürlüğümüzün hazırladığı ve editörlüğünü yaptığı derginin basılmasını sağlayarak yine gönüllerde taht kurdu.

Başkanımız Mesut Üner, derginin baskısına destek olmasının yanı sıra, tanıtım toplantısı için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Çatalca Belediyemiz Nazım Özbay Kültür Merkezini tahsis etti.

Başkanımız Mesut Üner tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada; "Göreve geldiğimiz günden bugüne Çatalca'mızda kültür, sanat, spor ve eğitim adına tüm gelişmelerim yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bugünde ilçemiz yeni bir dergiyle tanıştı. Dergimizin adı bereketli yağmur anlamına gelen Münip. Münip dergisinin içeriği ve editörlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından hazırlandı. Bu vesileyle, Kaymakamımız Erdoğan Turan Ermiş riyasetinde Münip dergisini hazırlayan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Tayfun Özyolcu'yu ve ekibini tebrik ediyorum. Bu eserin baskısının yaptırılması anlamında bizlere destek olma imkanı sağlayan Kaymakamımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür eder, derginin ilçemize hayırlara vesile olmasını temenni ederim. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

Çatalca'mız Yeni Bir Dergiyle Tanıştı

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Çatalca'mız Yeni Bir Dergiyle Tanıştı - Son Dakika


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