ÇATALCA'MIZ ZAFER BAYRAMI COŞKUSUNA HAZIR - Son Dakika
Üye Girişi
ÇATALCA'MIZ ZAFER BAYRAMI COŞKUSUNA HAZIR

ÇATALCA'MIZ ZAFER BAYRAMI COŞKUSUNA HAZIR

23.08.2021 13:37

Çatalca'mıza kazandırdığı mega projelerin yanı sıra, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini ilçe halkımıza yaşatan Başkanımız Mesut Üner, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu için gün boyunca devam edecek etkinlik programları organize etti.

Çatalca'mıza kazandırdığı mega projelerin yanı sıra, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini ilçe halkımıza yaşatan Başkanımız Mesut Üner, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu için gün boyunca devam edecek etkinlik programları organize etti.

Geçen hafta Çocuk Şenliği ve Yağlı Güreşler etkinlik programlarını açıklayan Çatalca Belediyemiz, yine Başkanımız Mesut Üner'in talimatlarıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gün boyunca devam edecek organizasyon programını açıkladı.

Zafer Bayramı Coşkumuz Bisiklet Turuyla Başlayacak

Çatalca'mızda Zafer Bayramı coşkusu etkinlikleri saat 12. 00-17. 00 arası 35 km'lik bir güzergahta devam edecek bir bisiklet turuyla başlayacak. Bisiklet turu güzergahımız başlangıcı Cumhuriyet Meydanı başlangıç noktası olurken, karakol arkası, Topuklu Caddesi, Fetih Caddesi, İnceğiz Yolu, Hanice Caddesi, Yavuz Selim Caddesi, Kabakça Mahallesi Meydanı, Saray Caddesi ve Kabakça Piknik Alanı olacak. Kabakça piknik alanında ikram edilecek öğlen yemeğinin ardından, dönüş güzergahına başlanacak. Dönüş güzergahımız ise Saray Caddesi, Kabakça Meydanı, Akören Yolu ( Ağaçlı Yol ), Hanice Caddesi, İnceğiz Yolu, İnceğiz Mağaraları, Fetih Caddesi, Vezir Ferhatpaşa Caddesi, Cevdet Barın Bulvarı ve Cumhuriyet Bulvarı olacak.

Zafer Bayramı Coşkumuz Akşam Muhteşem Bir Zafer Yürüyüşüyle Devam Edecek

Çatalca'mızda Bisiklet turuyla başlayan Zafer Bayramı coşkumuz, tüm Çatalca halkımızın katılımıyla Zafer Yürüyüşüyle devam edecek. Bando ve Şanlı Bayrağımız ile Çatalca Belediyemiz Nazım Özbay Kültür Merkezimiz önünden başlayan Zafer Yürüyüşü, ilçe merkezi boyunca devam ettikten sonra Cumhuriyet Meydanında son bulacak.

Çatalca'mızda gerçekleşecek 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleriyle açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "ÇATALCA'MIZDA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSUNA HAZIRIZ. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu Çatalca'mıza yakışır bir ortamda yaşamak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Zafer Bayramımızda resmi tören programımızın ardından, önce doğa harikası ilçemizde saat 12. 00 - 17. 00 arası 35 km'lik bir güzergahta ikramlarımızın da bulunduğu Zafer Bayramı Bisiklet Turu programımızın ardından, saat 20. 00-21. 00 arası bando ve dev bayrağımız eşliğinde Zafer Bayramı Zafer Yürüyüşümüz olacak. Tüm halkımızı Zafer Bayramı coşkusuna bekliyoruz. Zafer Bayramımız şimdiden kutlu olsun. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Mesut Üner, 30 Ağustos, Bisiklet, Çatalca, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum ÇATALCA'MIZ ZAFER BAYRAMI COŞKUSUNA HAZIR - Son Dakika


Son Dakika
16:11 Rusya Savunma Bakanı: Wagner İsyanı Askeri Birlikleri Etkilemedi
16:07 Wagner isyanından beri kayıptı! Görevden alındığı iddia edilen Savunma Bakanı Şoygu ilk kez konuştu
16:01 Kabine Erdoğan başkanlığında bir araya geldi! Gündemde memur ve emekliye zam ile kira artışı var
15:57 Kabine Erdoğan başkanlığında toplandı! Masada memura ve emekliye zam ile kira artışı var
15:51 Antalya'da Trans Birey Tartışması Kanlı Bitti
15:49 Önce bıçakladı, sonra tekmeledi! Trans bireylerin araba kavgası kanlı bitti
15:48 Newcastle United, Milan'dan Sandro Tonali'yi 70 milyon euroya transfer etti
15:44 İtalya tarihine geçti! Newcastle'nin yeni transferini bütün dünya konuşuyor
15:46 Ünlü oyuncu Robert De Niro'nun 19 yaşındaki torunu yaşamını yitirdi
15:41 Ünlü oyuncu Robert De Niro'nun 19 yaşındaki torunu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2023 16:34:07. #1.12#
SON DAKİKA: ÇATALCA'MIZ ZAFER BAYRAMI COŞKUSUNA HAZIR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement