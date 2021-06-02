Çatalca'mıza Yine Yeni Sosyal Tesis - Son Dakika

Çatalca'mızda gerek makamından çok proje şantiyelerimizde olmasıyla gerekse ilçemizde yaptığı projelerin merkezine yarınlarımızın teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi konumlandırmasıyla ilçe halkımızın gönlünde taht kuran Başkanımız Mesut Üner, proje alanlarımızı ekibiyle birlikte yerinde ziyaret etmeye ara vermeden devam ediyor.

Başkanımız Mesut Üner'in bu seferki proje ziyaret durağı Çanakça mahallemiz oldu. Ziyarete her vakit olduğu gibi Başkan Yardımcılarımız, Meclis Üyelerimiz, Birim Müdürlerimiz ve ziyaret edilen mahallemizin Muhtarı Recai Uslu katılım sağladı.

Mahalle proje alanlarımızı ziyaretinde en çok dikkat çeken proje şantiyesi Çanakça Yaşam Alanı şantiyemiz oldu. Cem Kara Yaşam Vadisinin yapımını çok büyük oranda tamamlayan ve Millet Bahçesi projesinde yolu yarılayan Başkanımız Mesut Üner Çanakça Yaşam Alanının yapımına da tüm hızı ile devam ediyor.

Proje alanlarımızı denetimi sonunda açıklama yapan Başkanımız Mesut Üner; " İstanbul'un parlayan yıldızı olmaya başlayan Çatalca'mda hizmet sevdasıyla çıktığımız bu kutlu yolda bu seferki proje ziyaret durağımız Çanakça mahallemiz oldu. Her ziyaret programımda olduğu gibi Başkan Yardımcılarım, Meclis Üyelerim, Birim Müdürlerim ve ziyaret ettiğimiz Çanakça Mahallemizin Muhtarı Recai Uslu'da katılım sağlandı. İstanbul'un en büyük yüz ölçümlü ilçesinin her bir mahallesine hizmet götürmek için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Bu anlamda göreve gelir gelmez Çanakça mahallemizde asfaltlama çalışmasını gerçekleştirdik. Parke taşla birlikte yol bakım ve onarım çalışmalarını yaptık. Ata'mızın büstünde bakım ve onarım çalışmasını tamamladık. 1/1000 imar planlarını yaparak, meclisimizden onay alarak geçmesini sağladık. Çanakça mahallemizde yeni çalışma takviminde mahallemize yakışacak bir meydan kazandıracağız. Mahallemizdeki diğer önemli proje şantiyemiz olan Çanakça Sosyal Tesislerimiz sadece Çatalca'mızın değil tüm İstanbul'un çekim merkezi olacak. Sosyal yaşam alanımızda en güzel günlerinize şahitlik edecek kır düğün salonları, piknik alanları ve restoranlar var olacak. Yapımı tüm hızıyla devam eden bu önemli projemiz Çatalca halkıma hayırlı ve uğurlu olsun. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız