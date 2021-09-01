ÇATALCA'MIZDA BİR VİZYON PROJE DAHA HAYATA GEÇİYOR - Son Dakika
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ÇATALCA'MIZDA BİR VİZYON PROJE DAHA HAYATA GEÇİYOR

01.09.2021 15:48
ÇATALCA'MIZDA BİR VİZYON PROJE DAHA HAYATA GEÇİYOR

İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısı Çatalca'mıza kazandırdığı vizyon projelerle, ilçemize adeta çağ atlatan Başkanımız Mesut Üner, Millet Bahçesi, Spor Adası, Cem Kara Yaşam Vadisi ve Kapalı Otopark gibi birçok projemizin ardından, Balıkçı Barınağı projemizin etüt ve proje sürecin başladığını...

İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısı Çatalca'mıza kazandırdığı vizyon projelerle, ilçemize adeta çağ atlatan Başkanımız Mesut Üner, Millet Bahçesi, Spor Adası, Cem Kara Yaşam Vadisi ve Kapalı Otopark gibi birçok projemizin ardından, Balıkçı Barınağı projemizin etüt ve proje sürecin başladığını tüm ilçe halkına müjdeledi.

İlçemize göreve geldiği günden bugüne, Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün; "Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. " misali birçok projelerimizi ilçemize kazandıran ve aynı zamanda son günlerde muhteşem sosyal etkinliklerle ilçedeki coşkuyu tavan yapan Başkanımız Mesut Üner, "Balıkçı Barınağı Projesi" sürecinin müjdesiyle coşkunun daha da büyümesini sağladı.

Balıkçı Barınağı Projesmizin yapımının başlangıcı süreciyle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerini Çatalca'mızda konuk eden Başkanımız Mesut Üner, projenin yapılacağı Yalıköy Mahallemizde Muhtarımız Fehmi Kaçar'ında katılımıyla yerinde denetimler gerçekleştirdi.

Yapılan yerinde denetimler sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "HAYIRLI OLSUN ÇATALCA. BALIKÇI BARINAĞI TÜM HALKIMZA HAYIRLI OLSUN. Yalıköy mahallemizde, gerek geçimini balıkçılıktan sağlayan halkımıza gerekse ilçemize ekonomik anlamda büyük bir kazanım sağlayacak, Balıkçı Barınağı Projemizin en önemli süreçlerinden biri olan ana ihale öncesi etüt ve proje çalışmaları başladı. Çok yakında yapımına başlayacağımız bu vizyon projemiz öncesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürümüz Serdar Yücel, Bölge Müdür Yardımcımız Ömür Yılmaz ve Yalıköy Mahalle Muhtarımız Fehmi Kaçar'ı çok yakında yapımına başlayacağımız projemiz öncesi istişarelerde bulunmak üzere Belediyemizde ağırladık sonra proje alanımız Yalıköy Mahallemizde yerinde denetimlerde bulunduk. Doğup büyüdüğüm topraklara, Çatalca'mıza bir vizyon proje daha kazandırmanın gururu anlatılmaz yaşanır. İlçemizi her alanda dünya şehri İstanbul'un parlayan yıldızı yapmaya kararlıyız. İlçemize hayırlı olsun. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

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Kaynak: Habermetre

Mesut Üner, İstanbul, Hisarcık, Çatalca, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum ÇATALCA'MIZDA BİR VİZYON PROJE DAHA HAYATA GEÇİYOR - Son Dakika

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