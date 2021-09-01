ÇATALCA'MIZDA ÇOCUKLAR MUTLU ve MESUT - Son Dakika
Üye Girişi

ÇATALCA'MIZDA ÇOCUKLAR MUTLU ve MESUT

01.09.2021 15:56

Çatalca'mıza kazandırdığı projelerle ve projelerinin merkezine yarınlarımızın teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi konumlandırmasıyla ilçemizde taraflı-tarafsız tüm halkımızın gönlünde taht kuran Başkanımız Mesut Üner, yaz tatilinin son günlerinde ve okulların açılış tarihinin hemen...

Çatalca'mıza kazandırdığı projelerle ve projelerinin merkezine yarınlarımızın teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi konumlandırmasıyla ilçemizde taraflı-tarafsız tüm halkımızın gönlünde taht kuran Başkanımız Mesut Üner, yaz tatilinin son günlerinde ve okulların açılış tarihinin hemen öncesinde çocuklarımız ve ailelerine dört gün süren muhteşem bir çocuk şenliği organize etti.

Çatalca'mızda çocuklarımız ve ailelerinin birlikte keyifli anlar yaşaması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Başkanımız Mesut Üner, bir organizasyonun daha kusursuz tamamlamanın haklı gururunu ve sevincini yaşadı.

İlçemizde yaşayan ailelerimiz ve çocukları Mehmetçik Meydanımızda muhteşem etkinliklerle dört gün boyunca keyifli anlar yaşadı. Etkinliklerimizde Çocuk Oyun Grupları, Anne-Çocuk Etkinlikleri, Fikri Show, Bebek Emekleme Yarışması, Grup Rafadan Sahne Gösterisi, Börek Yarışması, Boyama Etkinliği, Jonglör ve Animasyon Show, Kral Şakir: Korsanlar Diyarı, Çocuklar Arası Yarışmalar ve İlüzyonist&Ateşbaz Erkan Obüs çocuklarımız ve ailelerine dört gün boyunca muhteşem keyifli anlar yaşattı.

Çatalca'mızda dört gün süren çocuk şenliğinin tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Her fırsatta ifade ettik. Yarınlarımızın teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi çok seviyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız projelerimizin merkezinde sürekli çocuklarımız ve gençlerimiz olacak. Yaz tatilinin son günlerinde çok zor bir yılı geride bırakan çocuklarımız ve ailelerine Çatalca'mızda çocuk şenliği etkinliğimizle keyifli anlar yaşatmayı başardıysak ne mutlu bize. Zira ilçemizde hizmet yolunda harcadığımız yoğun mesaide enerjimizin kaynağı ilçe halkımızın tebessüm eden yüzüdür. Etkinliğe çok yoğun bir katılım sağlandı. Çocuklarımız ve ailelerinin etkinlik alanındaki neşesine şahit olmanın sevinci anlatılmaz yaşanır. Daha nice etkinliklerde buluşmak ümidiyle tüm halkımıza çok teşekkür ederiz. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Mesut Üner, Hisarcık, Çatalca, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum ÇATALCA'MIZDA ÇOCUKLAR MUTLU ve MESUT - Son Dakika


Son Dakika
17:54 Aston Villa, Pau Torres'i transfer etti
17:50 Avrupa'nın peşinde koştuğu Pau Torres, Aston Villa'da! Yıldız futbolcunun kararının altındaki neden ortaya çıktı
17:45 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle amansız ve amasız mücadele kırmızı çizgimiz. NATO'daki tüm müttefiklerimizden de açık destek bekliyoruz
17:41 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi sonrası terörle mücadele çağrısı: Tüm müttefiklerimizden açık destek bekliyoruz
17:19 Galatasaray'ın yeni transferi Angelino İstanbul'a geldi
17:15 Galatasaray'ın dünyaca ünlü yeni transferi Angelino, İstanbul'da! İşte ilk sözleri
16:57 Arda Güler'i Real Madrid'e kaptıran Barcelona, bir başka Türk için istekli! Anlaşma an meselesi
16:52 Arda Güler'i Real Madrid'e kaptıran Barcelona hırs yaptı! Türk futbolcu için gemileri yaktılar
16:36 Hırsızlık Girişimine Otomobil Müdahalesi
16:32 Kadının çantasını zorla almaya çalışan hırsızın üzerine aracını sürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2023 17:59:35. #1.12#
SON DAKİKA: ÇATALCA'MIZDA ÇOCUKLAR MUTLU ve MESUT - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement