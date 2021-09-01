ÇATALCA'MIZDA ÇOCUKLAR MUTLU ve MESUT

Çatalca'mıza kazandırdığı projelerle ve projelerinin merkezine yarınlarımızın teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi konumlandırmasıyla ilçemizde taraflı-tarafsız tüm halkımızın gönlünde taht kuran Başkanımız Mesut Üner, yaz tatilinin son günlerinde ve okulların açılış tarihinin hemen öncesinde çocuklarımız ve ailelerine dört gün süren muhteşem bir çocuk şenliği organize etti.

Çatalca'mızda çocuklarımız ve ailelerinin birlikte keyifli anlar yaşaması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Başkanımız Mesut Üner, bir organizasyonun daha kusursuz tamamlamanın haklı gururunu ve sevincini yaşadı.

İlçemizde yaşayan ailelerimiz ve çocukları Mehmetçik Meydanımızda muhteşem etkinliklerle dört gün boyunca keyifli anlar yaşadı. Etkinliklerimizde Çocuk Oyun Grupları, Anne-Çocuk Etkinlikleri, Fikri Show, Bebek Emekleme Yarışması, Grup Rafadan Sahne Gösterisi, Börek Yarışması, Boyama Etkinliği, Jonglör ve Animasyon Show, Kral Şakir: Korsanlar Diyarı, Çocuklar Arası Yarışmalar ve İlüzyonist&Ateşbaz Erkan Obüs çocuklarımız ve ailelerine dört gün boyunca muhteşem keyifli anlar yaşattı.

Çatalca'mızda dört gün süren çocuk şenliğinin tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Her fırsatta ifade ettik. Yarınlarımızın teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi çok seviyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız projelerimizin merkezinde sürekli çocuklarımız ve gençlerimiz olacak. Yaz tatilinin son günlerinde çok zor bir yılı geride bırakan çocuklarımız ve ailelerine Çatalca'mızda çocuk şenliği etkinliğimizle keyifli anlar yaşatmayı başardıysak ne mutlu bize. Zira ilçemizde hizmet yolunda harcadığımız yoğun mesaide enerjimizin kaynağı ilçe halkımızın tebessüm eden yüzüdür. Etkinliğe çok yoğun bir katılım sağlandı. Çocuklarımız ve ailelerinin etkinlik alanındaki neşesine şahit olmanın sevinci anlatılmaz yaşanır. Daha nice etkinliklerde buluşmak ümidiyle tüm halkımıza çok teşekkür ederiz. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız