ÇATALCA'MIZDA ÖĞRENCİLER ÇOK ŞANSLI

Yarınların teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize verdiği değerle, aynı zamanda yaptığı projelerin merkezine yine çocuklarımızı ve gençlerimizi konumlandırmasıyla sadece Çatalca'mızda değil, tüm bölgemizde takdir gören Başkanımız Mesut Üner'den öğrencilerimize büyük destek devam ediyor.

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı çok yakında başlıyor. Yarınlarımızın teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz için yine zorlu bir sınav maratonu başlıyor. Böylesine zorlu bir sınav maratonunda Çatalca'mızda yaşayan öğrencilerimiz çok şanslı. Başkanımız Mesut Üner bu yıl yine, 8. Sınıflar için LGS ve 12. Sınıflar YKS için ücretsiz sınav hazırlık kursları imkanı sağlamaya devam ediyor. Bu güzel haber Çatalca'mızda öğrencileri çok sevindirdi ve kurslara yoğun bir talep oluşmasını sağladı. Ücretsiz kurslarımıza yoğun talepte, geçen sene kurslarımıza katılan öğrencilerimizin sınavlarda aldığı başarı ve konusunun uzmanı eğitimcilerimiz etkili oldu.

Çatalca Belediyesi Nazım Özbay Kültür Merkezimizde başlayan ücretsiz sınav hazırlık kurslarımızdaki öğrenci ve öğretmenlerimizi ziyaret eden Başkanımız Mesut Üner, kendilerine başarı ve kolaylıklar temennisinde bulundu. Ziyaret sırasında öğrencilerimizin Başkanımız Mesut Üner'e gösterdikleri samimi ilgi ve alaka dikkat çekti.

Nazım Özbay Kültür Merkezimizde başlayan ücretsiz sınav hazırlık kurslarımızdaki öğrenci ve öğretmenlerimizi ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Yarınlarımızın teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi çok seviyoruz. Nazım Özbay Kültür Merkezimizde eğitim gören öğrencilerimizi ve çok değerli öğretmenlerimizi ziyaret ederek, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılında başarı ve kolaylıklar diledik. Çatalca'mızın hizmetine sunduğumuz 8. Sınıflar için LGS ve 12. Sınıflar YKS için ücretsiz sınav hazırlık kurslarına kayıtlarımız devam etmektedir. Bilgi ve müracaat için Nazım Özbay Kültür Merkezimize bizzat başvurabilir veya 0 212 789 42 58 numaralı telefonlarımızdan iletişime geçebilirsiniz. Her zaman ifade ettik, tekrar hatırlatıyoruz. İlçemizde yarınlarımızın teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz, her alanda hayat boyunca asla yürümeyecekler. " dedi.

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