ÇATALCA'MIZDA RENKLİ ve EĞLENCELİ GÜNLER - Son Dakika
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ÇATALCA'MIZDA RENKLİ ve EĞLENCELİ GÜNLER

06.09.2021 02:53
ÇATALCA'MIZDA RENKLİ ve EĞLENCELİ GÜNLER

Çatalca'mıza kazandırdığı birçok mega projelerin yanı sıra, kültür, sanat, spor, sağlık ve eğitim gibi başlıklarda ilçemize kazanımları olan ve projelerimizin merkezine yarınların teminatı ilçemizdeki çocuklarımızı ve gençlerimizi konumlandıran Başkanımız Mesut Üner, bu seferde...

Çatalca'mıza kazandırdığı birçok mega projelerin yanı sıra, kültür, sanat, spor, sağlık ve eğitim gibi başlıklarda ilçemize kazanımları olan ve projelerimizin merkezine yarınların teminatı ilçemizdeki çocuklarımızı ve gençlerimizi konumlandıran Başkanımız Mesut Üner, bu seferde Çatalca'mızda yarınların teminatı gençlere çok renkli, eğlenceli ve müzikli bir gün yaşattı.

BİR ETKİNLİĞİ DAHA KUSURSUZ TAMAMLAMANIN HAKLI GURURU

Geçtiğimiz haftalarda çocuk şenliği, yağlı güreş organizasyonları, sünnet şenliği ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerimizle Çatalca halkımıza oldukça keyifli ve eğlenceli anlar yaşatan Başkanımız Mesut Üner, şimdide yarınların teminatı gençlerimiz için oldukça renkli bir o kadarda eğlenceli bir etkinlik programını kusursuz tamamlamanın haklı gururunu yaşadı.

RENKLİ GEÇEN "CEZA" KONSERİMİZE TAM 12 BİN GENÇ KATILIM SAĞLADI

Renkli ve eğlenceli geçen colorap gününde, gençler renkli spreylerle alanı görsel şölene çevirerek coşkuyu üst seviyeye getirdiği sırada, rap müziğinin starı Ceza sahne aldı ve alanda eğlence tavan yaptı. Renkli geçen "Ceza" konserine tam 12 Bin genç katılım sağladı.

Gençlerin renkli, eğlenceli ve müzikli geçirdiği gün sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "GENÇLER SİZİ ÇOK SEVİYORUZ. MUHTEŞEM BİR GÜN OLDU. SİZLERE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ. Yaz tatilinin son günlerinde ve okulların açılmasının hemen öncesinde Çatalca'mızda bir etkinlikte genç kardeşlerimize organize ettik. Sizlerle rengarenk bir gün yaşadık. Colorap günümüzde, renkli geçen günün sonunda rap müziğinin starı Ceza ile eğlencemiz tavan yaptı. Konsere 12 Bin kişilik katılım bizi oldukça sevindirdi. Sizlerin alandaki coşkunuz, Çatalca'mıza hizmet yolunda bizlere güç verdi. Daha nice etkinliklerde sizlerle buluşmak ümidiyle, hepinize yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyoruz. Sevgili gençler Çatalca'mızda hayatın her anında asla yalnız yürümeyeceksiniz ve sizleri çok seviyoruz. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

Kaynak: Habermetre
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30 Ağustos, Mesut Üner, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum ÇATALCA'MIZDA RENKLİ ve EĞLENCELİ GÜNLER - Son Dakika


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