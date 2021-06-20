Çatalca'mızda Sporcularımız Mutlu ve Mesut - Son Dakika

Göreve geldiği günden bugüne, her fırsatta yaptığı ve yapacağı projelerinin merkezine yarınlarımızın teminatı çocuklarımızla gençlerimizi konumlandıran Başkanımız Mesut Üner, bu anlamda tesisleşme hamleleriyle beraber, sportif başarılar ilçemize kazandırırken, geçtiğimiz hafta ilk idmanlarını ziyaret ederek Kadın Futbol Takımının kurulduğunu tüm Çatalca, İstanbul ve Türkiye spor camiasına müjdelemişti.

Kurulumunu gerçekleştirdiği Kadın Futbol Takımına, Belediye Başkan Yardımcımız Cengiz Uçar ile Gençlik ve Spor Müdürümüz Selçuk Babaoğlu'nun da katılım sağladığı mangal organizasyonu gerçekleştiren Başkanımız Mesut Üner'in, sporcularımızın başarıya olan inançları ve aile ortamını gördükçe sevinci görülmeye değerdi. Çatalca Belediyespor Kadın Futbol Takımımız sporcuları da bu keyifli organizasyon için Başkanımız Mesut Üner'e teşekkür ederken, tüm Çatalca'mıza başarı sözü verdiler.

Düzenlenen mangal organizasyonunun ardından açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Geçtiğimiz hafta ilk idmanlarını ziyaret ederek, ÇatalcaBelediyespor bünyesinde kurulumunu tüm Çatalca, İstanbul ve Türkiye'ye müjdelediğimiz Kadın Futbol Takımımıza mangal organizasyonu düzenleyerek, birlik ve beraberlik ruhuyla büyük bir aile olduğumuzu ifade ettik. Sadece Kadın Futbol Takımımız değil, Çatalca Belediyespor bünyesinde 14 farklı branşta spor yapan 2000 evladımız, ailelerinin bizlere emaneti ve başımızın tacıdır. Başarıya giden zorlu spor yolculuklarında asla yalnız yürümeyecekler. Belediye Başkan Yardımcımız Cengiz Uçar ile Gençlik ve Spor Müdürümüz Selçuk Babaoğlu'nun da katılım sağladığı bu keyifli organizasyonda sporcu kardeşlerimin başarılı işler çıkaracağı gözlerinden okunuyordu. Biliyor ve inanıyoruz ki Türk Kadınının gücünü, kuvvetini ve istediğinde neler yapacağını tüm Dünya vizyonuna Çatalca'mızdan göstereceksiniz. YENİ KURULUMUNU GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ÇATALCA BELEDİYESPOR KADIN FUTBOL TAKIMIMIZ ÇATALCA, İSTANBUL ve ÜLKE SPORUMUZA HAYIRLI OLSUN. " dedi.