ÇATALCA\'MIZDADA GENÇLERİMİZ, SPOR ve SPORCULARIMIZ YALNIZ DEĞİL

Bulunduğu dönem içinde yaptığı ve yapımı devam eden projelerle Çatalca'mızı İstanbul'un parlayan yıldızı yapma yolunda kararlı adımlar atan Başkanımız Mesut Üner, özellikle gençlere, spora ve sporcuya verdiği değerle sadece Çatalca halkımızın değil, İstanbul'daki tüm gençlerin ve sporseverlerin alkışını alıyor.

Başkanımız Mesut Üner, 74 Bin 975 nüfuslu Çatalca'mızda, Çatalca Belediyespor'umuzun açtığı yaz spor okullarımıza 2 Bin 500'den fazla öğrenci başlamasının sevincini ve haklı gururunu yaşıyor.

Mesleği mimar olan ve yıllarca Çatalca'mızda futbol oynayan sporcu kimliğiyle de gönüllerde taht kuran Başkanımız Mesut Üner, yaz spor okullarımızın kusursuz organize edilmesi için tüm detaylarla bizzat ilgileniyor. Devam eden yaz spor okullarındaki idmanları ziyaret ederek, yarınlarımızın teminatı çocuklar ve gençlere kolaylıklar dileyen Başkanımız Mesut Üner'in bu seferki durağı merkezin dışında Çiftlikköy, İhsaniye ve Oklalı mahallelerimizde devam eden yaz spor okullarımız oldu.

Ziyaret edilen mahallelerimizde sporcuların dışında sporcu velilerinin de Başkanımız Mesut Üner'e gösterdiği samimi ilgi ve alaka ile karşılama dikkat çekti. Çiftlikköy, İhsaniye ve Oklalı mahallelerimizde gerçekleşen yaz spor okullarımız ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Yaz spor okullarımızda futbol, basketbol, voleybol, hentbol, karate, güreş, yüzme, masa tenisi, pilates, sabah sporu, bocce, zumba, kadın futbolu ve okçuluk branşlarında hizmet vermeye başladık. Bu branşlarımızda çocuklarımızın ve gençlerimizin başarılı olması için yurt içi - yurt dışı başarılar kazanmış ve Milli Takım seviyelerine ulaşmış kıymetli hocalarımızın görev almasını sağladık. An itibariyle 14 farklı branş, 19 Antrenör ve 2500 sporcuyla şimdiden hedeflerimize ulaşmak için, idman programlarımıza düzenli olarak devam ediyoruz. Bu kıymetli spor aktivitelerimiz sadece ilçe merkezimizde değil, merkez mahallerimiz dışında da devam ediyor. Karacaköy ve Binkılıç mahallelerimizde Karate, Çiftlikköy ve İhsaniye mahallelerimizde Masa Tenisi - Pilates ve Kestanelik mahallemizde Hentbol, Masa Tenisi ve Pilates yaz spor okullarımız aralıksız devam etmektedir. Yarınlarımızın teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi çok seviyoruz. Onları ilçemizde zorlu hayat yolculuğunda asla yalnız bırakmayacağız. Ayrıca her ziyaret ettiğimiz mahallelerimizde olduğu gibi Çiftlikköy, İhsaniye ve Oklalı mahallerinde bizlere gösterdiğiniz samimi ilgi ve alaka için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. " dedi.