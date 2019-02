Çatalca'nın Gıda Üssü Olma Potansiyeli Var"

AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner , "İlçemiz gıda üssü olma potansiyeline sahip. Bu potansiyel kullanılmadı. Organize tarım bölgesi projemizle bu hedefimizi hayata geçireceğiz" dedi.Çatalca'da yapılacak işlerinin çok olduğunu, tüm projeleri için titizlikle çalıştıklarını söyleyen AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, "İlçemiz çok vakit kaybetti. Potansiyelimizi daha fazla harcamamak için aday olduk. Çatalca'yı hak ettiği yere Çatalca halkı ile birlikte getireceğiz. Kararlıyız, azimliyiz. Tevazuuyla, samimiyetle ve gayretle bu yolun neferi olacağız" diye konuştu."37 KÖYE 37 PROJEYLE İSTİHDAM KAPISINI AÇACAK"Çatalca'da 37 köy bulunduğunu söyleyen Mesut Üner, "Köylerimiz aslında mahalle olarak geçiyor ama aslında hayat köy usulünde devam ediyor. Bütün köylerimizi etüt ettik. Hepsi için farklı projemiz mevcut. Çatalca'yı bir kültür merkezi ve istihdam kapısı haline dönüştüreceğiz. El ele vererek ilçemizi hak ettiği yere taşıyacağız" ifadelerini kullandı."ESNAF KAZANACAK, GENÇLERE İŞ İMKANI SUNULACAK"Çatalca'da daha önce başlatılan ama hayata geçirilemeyen Mareşal Fevzi Çakmak Mesire Alanı'na dikkat çeken Üner, 580 dönümlük bu alanı sosyal tesis yapacaklarını belirterek, "İçerisinde su parkurları, yüzme havuzları, macera alanları ve at çiftlikleri yer alacak. Kır düğünlerinin yapılabilmesi için 7 platform oluşturulacak. Cuma akşamından başlayıp pazar gününe kadar Çatalca bir düğün platformu halin dönüşecek. Esnafımız hareketlenecek, çalışmayan gençlerimiz de buradan faydalanarak iş imkanı sunulacak" dedi."ÇATALCA ORGANİZE TARIM BÖLGESİ OLACAK"Çatalca'da istismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine izin vermeyeceklerini söyleyen Üner, "Yol haritamızı aylar önce belirledik. Çatalca'da ihtisaslı organize tarım bölgesi projemizi hayata geçirmeyi planlıyoruz. İlçemiz İstanbul 'un gıda üssü noktasına gelebilecek bir potansiyele sahip ve biz bu projemizi hayata geçireceğiz. Kurulacak kooperatiflerde seracılık, çiçekçilik, et ve peynir ürünleri üreteceğiz. Vatandaşlarımız üretilen ürünleri aracı olmadan doğrudan kurulacak köy pazarlarında satabilecek. Proje kapsamında köyden kente olan göçü kentten köye yönünde döndüreceğiz" diye konuştu."ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ ÖNCELİĞİMİZ OLACAK"Kültürel ve sosyal hayata ilişkin projeler hayata geçireceklerini belirten AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, "Maalesef ilçemiz kültür merkezi alanında da istenilen ve beklenen seviyede değil. Her vatandaşımıza açık, ihtiyaca odaklı kullanılabilecek bir kültür merkezi yapacağız. Burada nikah salonu, konferans alanı, engelli kardeşlerimize hizmet veren tesisler de olacak. Bu kompleks 24 saat hizmet verecek şekilde planlanacak" ifadelerini kullandı. - İstanbul