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Çatalca'nın yamalı ve bakımsız yolları, vatandaşları isyan ettirdi - Son Dakika

Çatalca'nın yamalı ve bakımsız yolları, vatandaşları isyan ettirdi

27.06.2021 10:35

Çatalca'nın yamalı ve bakımsız yolları, vatandaşları isyan ettirdi Çatalca halkı İBB'den yollarının yapılmasını istiyor İstanbul'un yüzölçümü en büyük ilçesi Çatalca'da vatandaşlar bakımsız ve yamalı yollardan şikayetçi.

Çatalca'nın yamalı ve bakımsız yolları, vatandaşları isyan ettirdi

Çatalca halkı İBB'den yollarının yapılmasını istiyor

İSTANBUL - İstanbul'un yüzölçümü en büyük ilçesi Çatalca'da vatandaşlar bakımsız ve yamalı yollardan şikayetçi. Yapılan doğalgaz çalışmalarının ardından yolların berbat durumda olduğunu söyleyen vatandaşlar, İBB'den yollarının yapılmasını istedi.

İstanbul'un en büyük yüzölçümüne sahip ilçesi olan Çatalca'da vatandaşlar yolların bakımsızlığından dert yandı. İlçenin büyük bir bölümünün geçim kaynağını oluşturan tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yollar nedeniyle aksadığını belirten vatandaşlar, yamalı ve bozuk yolların bir an önce yapılmasını istedi.

"İBB ne bir çalışma yaptı, ne de bir öneri sundu"

Yapılan doğalgaz çalışmalarından sonra yetkililerin mahalleleri ile ilgilenmediğini belirten Dağyenice Köyü Muhtarı Ercan Gün, "Yaklaşık 2 yıl oldu göreve geleli, 2 yıl önce yapılan doğalgaz çalışmalarından sonra yollarımızın hali berbat durumda. Göreve geldikten sonran, İBB'ye yolların yapılması ile alakalı belki 20 kere dilekçe gönderdim. Fakat İBB ne bir çalışma yaptı, ne de bir öneri sundu" diye konuştu.

"Kendimiz için bir şey istemiyoruz"

İBB'den hizmet alamadıklarını söyleyen muhtar Gün, muhtarlar olarak vatandaşın sorunlarını aktardıklarını belirterek, "Biz kendimiz için bir şey istemiyoruz. Seçim zamanlarında gelip kahvelerde günlerce, peş peşe oy istemeyi biliyorsunuz. Biz sizden çok bir şey istemiyoruz. İnsanların 21. yüzyılda yaşam hakkı olan yolu istiyoruz. Bu yolları bizim vergilerimizle yapıyorsunuz. Yarın buralara geldiğiniz zaman insanların yüzüne bakamazsınız oy isterken. Seçime kaldı 3 yıl, daha 2 yıldır İBB'den hiçbir hizmet almadık. İBB tarafından bize 'Muhtarlar Hattı' kurdular, 2 yıldır ne işe yaradığını anlamadım. Biz dilekçelerimizi oraya yazıyoruz, fakat hiçbir geri dönüş olmuyor" dedi.

"Bir kamyon çakıl döksünler parasını ben vereceğim"

Yurtdışında yıllarca yaşayıp, emeklilik hayatını memleketi Çatalca Örencik'te yaşamak isteyen İsmail Çelik ise, "30 tonluk kamyon geçiyor bu yoldan, 6 aydır yetkililerden gelip bakan yok. Şikayetimi yaptım, 'gelip yapacağız' dediler. İncelemeye gelen memur da 'doğalgaz bu çok tehlikeli' dedi. Şu an yetkililerden gelip giden yok 'geleceğiz' dediler, belki 3 gün belki 3 ay sonra gelirler bilemiyorum. Sıcak asfalt dökeceğiz diyorlar, asfalt burada yine aynı şekilde tahrip alır. Getir bir kamyon çakıl dök, parasını ben vereceğim" şeklinde konuştu.

Çatalca'nın yamalı ve bakımsız yolları, vatandaşları isyan ettirdi
Çatalca'nın yamalı ve bakımsız yolları, vatandaşları isyan ettirdi
Çatalca'nın yamalı ve bakımsız yolları, vatandaşları isyan ettirdi
Çatalca'nın yamalı ve bakımsız yolları, vatandaşları isyan ettirdi

istanbul büyükşehir belediyesi, Doğalgaz, İstanbul, İsyan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çatalca'nın yamalı ve bakımsız yolları, vatandaşları isyan ettirdi - Son Dakika


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