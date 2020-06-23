ÇATALCA VE BÜYÜKÇEKMECE'DE HORTUMUN VERDİĞİ ZARAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

ÇATALCA VE BÜYÜKÇEKMECE'DE HORTUMUN VERDİĞİ ZARAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çatalca ve Büyükçekmece'de meydana gelen hortum binalara ve ağaçlara zarar verdi.

Çatalca ve Büyükçekmece'de meydana gelen hortum binalara ve ağaçlara zarar verdi. Hasar gören binalar havadan görüntülendi.Meteoroloji'nin dün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sağanak ve bazı noktalarda dolu yağışı etkili oldu. Çatalca ve Büyükçekmece arasındaki bölgede ise oluşan hortum paniğe yol açtı. Çatalca ve Büyükçekmece'de oluşan hortum Ahmediye Mahallesi ve Muratbey Mahallesi'ndeki bazı binalara zarar verdi ve ağaçları kökünden söktü. Ahmediye Mahallesi ve Muratbey Mahallesi'nde hortum nedeniyle hasar gören yerler havadan görüntülendi.

- İstanbu
Büyükçekmece, İstanbul, Çatalca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇATALCA VE BÜYÜKÇEKMECE'DE HORTUMUN VERDİĞİ ZARAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

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