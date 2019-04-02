Son Dakika Haberleri: Çatalca ve Şile'de Oylar Yeniden Sayılacak

Çatalca ve Şile'de Oylar Yeniden Sayılacak

18 dakika önce

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından seçim usulsüzlüklerine ilişkin yapılan itiraz üzerine Çatalca ve Şile'de oylar yeniden sayılacak.

Çatalca ve Şile'de Oylar Yeniden Sayılacak, System.String[]
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından seçim usulsüzlüklerine ilişkin yapılan itiraz üzerine Çatalca ve Şile'de oylar yeniden sayılacak.

İstanbul'da seçimlerde meydana gelen usulsüzlüklere ilişkin AK Parti tarafından 39 ilçeye itiraz edilmişti. İlçe seçim kurullarına sunulan itiraz dilekçelerinde geçersiz oyların yeninde sayılması ve hatalı sandık tutanaklarının düzeltilmesi talep edilmişti. Yapılan itirazlar ilçe seçim kurulları tarafından değerlendirmeye alındı. Beykoz, Çekmeköy ve Fatih ilçelerinin ardından Çatalca ve Şile'de de yapılan itiraz İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edildi. Karar doğrultusunda itiraz edilen sandıklardaki oylar yeninden sayılacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:32 Kaynak: İHA

AK Parti, İstanbul, Çatalca, Şile, Güncel
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