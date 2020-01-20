Çatalca ve Silivri'de kar yağışı - Son Dakika

İSTANBUL'da Çatalca ve Silivri'de kar yağışı etkili oluyor.

Sabah saatlerinden itibaren Çatalca ve Silivri ilçelerinde kar yağışı başladı. İBB'den yapılan açıklamada, Çekmeköy ve Şile'de karla karışık yağmur, kısa süreli kar yağabileceği belirtilirken, Çatalca ve Silivri'deki kar yağışının öğlen saatlerine kadar aralıklarla orta kuvvette etkili olacağı, sonra karla karışık yağmur ve yer yer hafif şekilde devam edeceği tahmin edildiği kaydedildi.

METEOROLOJİ: PERŞEMBE GÜNÜ KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

İstanbul 'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün son tahminlerine göre bugün ve yarın etkili olacak yağışlı havanın yerini Perşembe günü karla karışık yağmura bırakması bekleniyor.

İstanbul'da hafta başında yağmurlu bir hava beklenirken; havanın Çarşamba günü parçalı bulutlu, Perşembe ve Cuma günü ise karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul havanın bugün en düşük 4, en yüksek 7; Salı günü en düşük 3, en yüksek 5 derece; Çarşamba günü en düşük 0, en yüksek 7 derece; Perşembe günü ise en düşük 2 derece, en yüksek 5 derece; Cuma günü en düşük, 1 en yüksek 5 derece olması bekleniyor.

BARAJLARDA DOLULUK ARTTI