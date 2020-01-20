Çatalca ve Silivri'de kar yağışı - Son Dakika

İstanbul'da Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkili olması nedeniyle Çatalca ve Silivri ilçelerine kar yağdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İstanbul, güne 5 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları ve kuzeyli yönlerden soğuk esen rüzgarlı hava ile çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu bir gökyüzü ile başladı. İlerleyen saatlerde rüzgarın kuvvetini artırması, aralıklarla fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

Çatalca ve Silivri'de sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Yağışa anında müdahale eden İBB ekipleri, yolların açık tutulması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çekmeköy ve Şile'de karla karışık yağmur, kısa süreli kar yağabileceği belirtilirken, Çatalca ve Silivri'deki kar yağışının öğle saatlerine kadar aralıklarla orta kuvvette etkili olacağı, sonra karla karışık yağmur ve yer yer hafif şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.

Şehir genelinde kuzeyli rüzgarlar alçak tabanlı bulutların oluşmasına, beraberinde aralıklarla hafif yağış geçişlerinin yaşanmasına ve sıcaklıkların da gerçeğinden 3-4 derece daha soğuk hissedilmesine neden oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un verilerine göre, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 25 Ocak'a kadar mevsim normalleri ile 2-4 derece altında, 26 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Eylül ayından itibaren mevsim normalleri altında seyreden yağışlar nedeni ile yüzde 33'ler seviyesine kadar gerileyen baraj doluluk oranları son bir haftada etkili olan yağışlar neticesinde yüzde 53'ler seviyesine yükseldi.