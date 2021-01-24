Çatalca ve Silivri'de sokak hayvanları için yüzerce kulübe yapıldı - Son Dakika

Çatalca ve Silivri'de sokak hayvanları için yüzerce kulübe yapıldı

İSTANBUL - Çatalca ve Silivri'nin kırsal bölgelerine terk edilen yaklaşık 3 bin sokak hayvanı için yüzlerce kulübe yapılarak bölgelere yerleştirildi.

Patiliyo platformu, Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER), Hayvan Severler Derneği veüniversite öğrencileri tarafından Silivri ve Çatalca'nın kırsal bölgelerine terk edilen yaklaşık 3 bin sokak hayvanı için yüzlerce kulübe yapıldı. Çatalca Subaşı Mesire Alanı'nda imal edilen kulübeler belirlenen noktalara yerleştirildi.

Etkinliğe, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Taner Ertürk, Silivri Kaymakamı Ali Partal, Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ile ilçe belediye başkanları katılım gösterdi.

Etkinlikte konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca "Emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sokak Hayvanları Besleme İstasyonları oluşturan Çatalca Belediye Başkanımız Mesut Üner'e çok teşekkür ediyorum. İstanbul'un akciğeri olarak nitelendirdiğimiz Çatalca'mızda dışardan bırakılan hayvanlarımızda var, burada olanlar da var. Düşünce harikulade bir şey artık hayata da geçti. TBMM'de de yasal düzenlemeler var. Onun hazırlığı da son aşamada, tüm partilerin emek verdiği güzel bir komisyon oluşturuldu. Aylarca çalışıldı. Burada bulunan bulunmayan Türkiye'nin her noktasındaki hayvan hakları dernekleriyle düşünce görüş alınarak, yasal düzenleme iyi bir noktaya getirildi. Bizim hedefimiz de inşallah, önümüzdeki hafta meclisimiz açılıyor, yeni dönemde yasal düzenlemeyi de hayata geçirmek" şeklinde konuştu.

Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erman Paçalı da "Bizler Çatalca ve Silivri'nin kırsal alanları orman bölgelerinde belediyeler tarafından getirilip buraya terk edilmiş olan yaklaşık 3 bin tane sokak köpeğinin yaşam koşullarının onarılması adına yalıtımlı kulübeler ile yapıyoruz. Ayrıca besleme etkinliği de yapılacak ve bu gönüllü grubu ile kış boyunca mama ve su ihtiyaçlarının yenilenmesi için çalışacağız. Destek veren tüm gönüllü arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe katılan Silivri Kaymakamı Ali Partal, kulübe sayılarının arttırılması için Silivri Belediyesi ve HAYKURDER işbirliğinde 100 kulübenin daha bölgeye en kısa sürede kazandırılacağının sözünü verdi.