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Çatalcaspor: 1-7

6 saat önce

STAT: 19 Mayıs HAKEMLER: Furkan Bakan (xx), Mehmet Şengül (xx), İsa Doğanlar (xx)MANİSASPOR: Kubilay (x) - Berk (x), İlkay (x), Fatih (x) (Dk. 41 Mert x), Kemal (xx), Atakan (x), Ömer (x) (Dk. 54 Caner x), Mehmet Can (x), Barış (xx), Gökhan (xx), Enes Ok (x) (Dk.

Çatalcaspor: 1-7, System.String[]

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Furkan Bakan (xx), Mehmet Şengül (xx), İsa Doğanlar (xx)

MANİSASPOR: Kubilay (x) - Berk (x), İlkay (x), Fatih (x) (Dk. 41 Mert x), Kemal (xx), Atakan (x), Ömer (x) (Dk. 54 Caner x), Mehmet Can (x), Barış (xx), Gökhan (xx), Enes Ok (x) (Dk. 61 Bilal x)

ÇATALCASPOR: Kadir (xx) - Furkan (xxx), Bora (xx) (Dk. 82 Ahmet), Önder Akdağ (xxx) (Dk. 73 Abdurrahman xx), Ufuk Özcan (xx), Mert (xxx), Ömer Sezgin (xx) (Dk. 46 Mustafa xxx), Hakan (xx), Fırat (xx), Ömer Faruk (xxxx), Gökhan (xx)

GOLLER: Dk. 74 Kemal (Manisaspor) - Dk. 6 Önder, Dk. 53 - Dk. 84 Mert, Dk. 56 - Dk. 63 (P) - Dk. 89 Ömer Faruk, Dk. 83 Mustafa (Çatalcaspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 62 İlkay, Dk. 69 Berk (Manisaspor)

SARI KARTLAR: Gökhan (Manisaspor) - Gökhan, Ömer Faruk (Çatalcaspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son sırada yer alan Manisaspor evinde Çatalcaspor'a 7-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekip 62'nci dakikada İlkay ve 69'uncu dakikada Berk'in kırmızı kart görmesi nedeniyle 9 kişi kaldı. Siyah beyazlılar, Kemal'in sakatlanması sonrası oyuncu değişikliği hakkı kalmaması nedeniyle müsabakayı 8 kişi tamamladı. Bu sonucun ardından Manisaspor eksi 3 puanda kalırken, Çatalcaspor ise puanını 21'e yükselterek play-off hattına girdi.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:28 Kaynak: DHA
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