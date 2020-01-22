Çatalçeşme Köyü Derneği yönetiminden Kaymakam Coşkun'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çatalçeşme Köyü Derneği yönetiminden Kaymakam Coşkun'a ziyaret - Son Dakika

Çatalçeşme Köyü Derneği yönetiminden Kaymakam Coşkun'a ziyaret

6 saat önce

Çatalçeşme Köyü Derneği yönetimi, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun'u ziyaret etti.

Çatalçeşme Köyü Derneği yönetiminden Kaymakam Coşkun'a ziyaret, System.String[]

Çatalçeşme Köyü Derneği yönetimi, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun'u ziyaret etti.


Çatalçeşme Köyü Derneği Başkanı Cem Kaya Ilgaz ve yönetimi Kaymakam Ömer Coşkun'a makamında ziyarette bulundu. Dernek Başkanı Ilgaz ve yönetim kurulu üyeleri Kaymakam Coşkun tarafından karşılandı. Gündeme dair bir süre edilen sohbetin ardından Dernek Başkanı Cem Kaya Ilgaz derneğin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında Coşkun'a bilgiler verdi. Misafirperverliğinden dolayı Kaymakama Coşkun'a teşekkür eden Dernek Başkanı Ilgaz, başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Kaymakam Coşkun ise, dernek üyelerine görevlerinde başarılar diledi.


Ziyarette Çatalçeşme Köyü Derneği Başkanı Cem Kaya Ilgaz'a Yönetim Kurulu Üyeleri Yavuz Ilgaz ile İbrahim Ilgaz ve Çatalçeşme Köyü Muhtarı Vedat Atlı eşlik etti. - BAYBURT

Ömer Coşkun, Demirözü, Cem Kaya, Ilgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:40 Kaynak: İHA
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