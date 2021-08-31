Üye Girişi
Çatalhöyük 9 bin yıl öncesine ait yeni izler sunmaya devam ediyor - Son Dakika

Çatalhöyük 9 bin yıl öncesine ait yeni izler sunmaya devam ediyor

31.08.2021 11:01

Konya'nın Çumra ilçesindeki, Anadolu'da ilk kentleşme modellerinden olan ve UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Çatalhöyük, 9 bin yıl öncesinde insanların yaşayış biçimleri hakkında yeni ipuçları vermeye devam ediyor.

Konya'nın Çumra ilçesindeki, Anadolu'da ilk kentleşme modellerinden olan ve UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Çatalhöyük, 9 bin yıl öncesinde insanların yaşayış biçimleri hakkında yeni ipuçları vermeye devam ediyor.

Çatalhöyük Neolitik Kenti Kazı Başkanı Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Umut Türkcan, AA muhabirine, Çatalhöyük'te cevaplanmayı bekleyen sorulardan "sokak" kavramının, yakın zamanda bulunan ikinci mahalleyle aydınlanmaya başladığını söyledi.

Bulgular ışığında kenti oluşturan birçok mahalle olduğunun düşünülmesi gerektiğini belirten Türkcan, "İkinci bir mahallenin kendini gösterdiğini çok net anladık. Burada sıra dışı bir evimiz var, bu evimiz özellikle duvar boyalarıyla, büyüklüğüyle, çok daha kaliteli tabanlarıyla ve taban altlarından çıkan gömülerle dikkatimizi çekti." dedi.

Türkcan, önceki evlere göre ikinci mahallede bulunan evde bazı farklılıklar olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu mahallede 2 tane çoklu gömümüz var. Hatta bu gömümüzde bir ayıya ait olabilecek yırtıcı bir hayvanın pençesinin de yine bu bireyin mezarının üzerine yerleştirilmesi dikkatimizi çekti. Bu kısım ilerleyen çalışmalarımızın içinde olacak. Dünyanın en eski ahşap parçaları Çatalhöyük'te bulunmuştu.

Konya Ovası'ndaki kuru havanın ve özellikle buradaki yapıların gömülmesiyle, korunmasıyla ilgili bu ahşap örnekleri bulabiliyoruz. Yine aynı evde bulunan ahşap parça, büyük bir örnek ama içindeki basamağı andıran oyukları ile bunun önceden de bildiğimiz ama bulunamayan merdivenlerin bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Uzun yıllardır ilk defa böyle bir şey gördük."

Çatalhöyük'te atölyelere de rastlandığını anımsatan Türkcan, şunları söyledi:

"Burada yeni bulunan özellikle boyayla ilişkili bir atölye dikkatimizi çekti. Bir işlik, depo alanı dememiz daha doğru olur. Aşı boyası toprakları, palet ve bunlarla ilgili boynuzlar ve farklı kazıyıcı dediğimiz birtakım taş buluntularla beraber belki de boya işlendiğini bize anlatan örneklerden olabilir. Boya alanı tamamıyla dokuma üzerine kullanılan bir işlik."

"Belki de boğayla beraber ayının da Çatalhöyük toplumunda özel bir yeri olduğunu düşünmemiz lazım"

Türkcan, evdeki mezarın üzerinde bulunan yırtıcı hayvan pençesiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Uzmanımızın söylediğine göre bir yırtıcının pençesi olduğu net, mezarlarda bu gibi olguları nadiren buluyoruz. Daha önce sansar pençesi koyulduğunu biliyoruz. Eğer böyleyse bu bulunan ikinci pençe. Bunun açıkçası mezardan gelmesi bireye farklı bir uygulama yapıldığını gösterir ama bundan önce bulunmuş bir ayı mührümüz vardı. Hatta bazı kabartmalarda da ayı olduğunu düşünürsek belki de boğayla beraber ayının da Çatalhöyük toplumunda özel bir yeri olduğunu düşünmemiz lazım. Bir yandan da özellikle boğaya ya da sığırlara ait kürek kemiklerini hep bu terk edilip gömülmüş evlerin içinde adak eşyası olarak bırakılmalarının Çatalhöyük'e özgü bir gelenek olduğunu söylememiz gerekir."

Çatalhöyük'ün daha fazla kazılması gerektiğini vurgulayan Türkcan, "Döneminin mega yerleşmesinden, bir kent olgusundan bahsediyoruz. Bu sene Neolitik Çatalhöyük'te başlayan kazılarda bile buluntularıyla ve mekanlarıyla yine sıra dışı buluntular veren Çatalhöyük'ün imkanlar içinde daha da genişlemesi ve kazıların daha çok artması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Türkcan, Çatalhöyük'ün turizme daha fazla kazandırılması gerektiğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Projemiz sadece kazıya odaklı değil. Özellikle alan yönetimi, Konya'yla hatta Türkiye'yle bütünleşecek ve bu yeri dünyaya daha iyi anlatabilecek projeler sunma peşindeyiz. Çatalhöyük'ün etrafına etki verecek ekonomik bir değer olmasını da düşlüyoruz. Yerel makamların ve belediyelerimizin gösterdiği ilgi bizi mutlu ediyor. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un ziyareti, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın önemli girişimi olan ziyaretçi merkezi ve yapılacak çevre düzenlemesinin çok değerli olduğunu düşünüyorum. O nedenle Konya ile Çatalhöyük'ün bütünleşmesinin ve yeni şeyler söylemenin çok önemli düşünüyorum."

Çatalhöyük 9 bin yıl öncesine ait yeni izler sunmaya devam ediyor
Çatalhöyük 9 bin yıl öncesine ait yeni izler sunmaya devam ediyor
Çatalhöyük 9 bin yıl öncesine ait yeni izler sunmaya devam ediyor
Çatalhöyük 9 bin yıl öncesine ait yeni izler sunmaya devam ediyor
Çatalhöyük 9 bin yıl öncesine ait yeni izler sunmaya devam ediyor

Anadolu Üniversitesi, Çatalhöyük, Çumra, Konya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çatalhöyük 9 bin yıl öncesine ait yeni izler sunmaya devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Adalet Sarayı önünde intihar girişimini Cumhuriyet Başsavcısı önledi 12:27 Adalet Sarayı önünde intihar girişimini Cumhuriyet Başsavcısı önledi Hareket eden gemi üzerinde 5 durak gitti 12:19 Hareket eden gemi üzerinde 5 durak gitti Aralarında sadece 10 metre var! Bozayı ile selfie çekip sosyal medyada paylaştı 12:14 Aralarında sadece 10 metre var! Bozayı ile selfie çekip sosyal medyada paylaştı
Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks koronavirüsten öldü 12:07 Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks koronavirüsten öldü Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı 12:03 Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da 11:39 Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da
Afgan kadınlar üniversitede erkekler ile aynı sınıfta ders göremeyecek 11:24 Afgan kadınlar üniversitede erkekler ile aynı sınıfta ders göremeyecek Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti 11:12 Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti

Son Dakika Haberleri
12:21 Diego Rossi için Fenerbahçe'nin kasasından 10 milyon dolar çıkacak
12:17 6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu
12:14 Aralarında sadece 10 metre var! Bozayı ile selfie çekip sosyal medyada paylaştı
12:10 Fenerbahçe tarafları, Galatasaray Tesisleri'ne girip sloganlar attı
12:07 Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks koronavirüsten öldü
12:04 24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı
11:52 Taliban'dan mektup: Haçlılar için çalışanlar, ya teslim olun ya ölün
11:38 Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da
11:23 Afgan kadınlar üniversitede erkekler ile aynı sınıfta ders göremeyecek
11:11 Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti
Ferhan Şensoy'un yakın arkadaşı Rasim Öztekin'e mektubu ortaya çıktı Ferhan Şensoy'un yakın arkadaşı Rasim Öztekin'e mektubu ortaya çıktı         
12:29
Diego Rossi için Fenerbahçe'nin kasasından 10 milyon dolar çıkacak Diego Rossi için Fenerbahçe'nin kasasından 10 milyon dolar çıkacak         
12:22
6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu 6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu         
12:17
Fenerbahçe tarafları, Galatasaray Tesisleri'ne girip sloganlar attı Fenerbahçe tarafları, Galatasaray Tesisleri'ne girip sloganlar attı         
12:10
24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı 24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı         
12:04
Taliban'dan mektup: Haçlılar için çalışanlar, ya teslim olun ya ölün Taliban'dan mektup: Haçlılar için çalışanlar, ya teslim olun ya ölün         
11:52
Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti         
11:28
Yaralı eşini ambulansta gördü, öldü sanıp aracın peşinden koştu Yaralı eşini ambulansta gördü, öldü sanıp aracın peşinden koştu         
11:21
İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış         
11:01
Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı         
10:44
VW, Passat ve Tiguan modellerinde sadece otomatik vites üretilecek VW, Passat ve Tiguan modellerinde sadece otomatik vites üretilecek         
10:07
Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu         
09:50
Son Dakika! Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi Son Dakika! Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi         
09:03
Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü         
08:57
Aşiret düğünü ağızları açık bıraktı! Geline kilolarca altın, damada tomar tomar para takıldı Aşiret düğünü ağızları açık bıraktı! Geline kilolarca altın, damada tomar tomar para takıldı         
17:55
Son dakika! Günlerdir kayıp olan genci, yakın arkadaşı öldürmüş! Cinayet şüphelisi her yerde aranıyor Son dakika! Günlerdir kayıp olan genci, yakın arkadaşı öldürmüş! Cinayet şüphelisi her yerde aranıyor         
17:10
Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2021 12:33:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çatalhöyük 9 bin yıl öncesine ait yeni izler sunmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement