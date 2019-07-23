Son Dakika Haberleri: Çatalhöyük Çumra Belediye Spor Kulübü Derviş Deniz'le anlaştı
Son Dakika Spor Haber

Çatalhöyük Çumra Belediye Spor Kulübü Derviş Deniz'le anlaştı

9 dakika önce

Çatalhöyük Çumra Belediye Spor Kulübü, Teknik Direktör Derviş Deniz ile anlaştı.

Çatalhöyük Çumra Belediye Spor Kulübü Derviş Deniz'le anlaştı, System.String[]
Çatalhöyük Çumra Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü, Teknik Direktör Derviş Deniz ile anlaştı.

Çatalhöyük Çumra Belediye Spor Kulübü Başkanı Halit Oflaz, yönetim kurulu üyeleriyle 2019 - 2020 sezonunda yeni başarılar hedeflediklerini ve yeni sezon için Pro Lisanslı Derviş Deniz ile sözleşme imzaladıklarını söyledi.
Başkan Oflaz şöyle devam etti:
"Çatalhöyük Çumra Belediye Spor Kulübümüzde, 2019 - 2020 sezonunda A Takımı Teknik Direktörlüğü görevi için Derviş Deniz hocamızla anlaştık. Kendisinin görev süresi boyunca kulübümüze katacağı tecrübeler ve sporcularımızın da göstereceği azim doğrultusunda başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Hocamız ve tüm sporcularımıza yeni sezonda başarılar diliyorum. Çumramıza ve spor kulübümüze hayırlı olsun."
Derviş Deniz, Çumra, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe'ye sürpriz teklif! Nabil Fekir, Real Betis'e transfer oldu Eljif Elmas, Fenerbahçe tarihine geçti ama Süper Lig rekorunu kıramadı Tecavüz davasında flaş gelişme! Ronaldo için karar verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 14:06:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çatalhöyük Çumra Belediye Spor Kulübü Derviş Deniz'le anlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]