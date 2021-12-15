Üye Girişi
Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi Hızla Yükseliyor - Son Dakika

Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi Hızla Yükseliyor

15.12.2021 14:41
Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi Hızla Yükseliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı hızla sürdürülen Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin inşaatı devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandıracağı Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin yapımı sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın tarım ve sanayi şehri olarak anılmasının yanında bir turizm şehri olması için de canla başla çalıştıklarını belirterek, bu kapsamda yapımını sürdürdükleri Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin Konya'nın en önemli yatırımlarından birisi olduğunu ifade etti.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Çatalhöyük'ün 10 bin yıla yakın geçmişiyle insanlık tarihinin bilinen en eski yaşam alanı olarak öne çıktığını kaydeden Başkan Altay, "Biz de bu tarihi ve arkeolojik açıdan evrensel değer taşıyan kazı alanına gelen ziyaretçileri en güzel şekilde ağırlamak için Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'ni inşa ediyoruz. Geçtiğimiz Ağustos ayında Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla temelini attığımız merkezin yapım çalışmaları yaklaşık yüzde 40 oranında tamamlandı. Bakanımıza desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Proje tamamlandığında hem Çatalhöyük'ün tanıtımına hem de Konya turizminin gelişimine büyük katkı sağlayacak." dedi.

28.500 metrekare proje alanına sahip; kapalı ve açık alanlar, otobüs parkları ve araç parklarının bulunacağı merkez 12 milyonu 900'u TL'si Mevlana Kalkınma Ajansı desteği olmak üzere 43 milyon 556 bin liraya mal olacak.

Büyükşehir Belediyesi, Uğur İbrahim Altay, Çatalhöyük, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi Hızla Yükseliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
14:38 Şişli metrosunda intihar girişimi! Üstünden vagonlar geçti, burnu bile kanamadı
14:37 Aldığı kilolarla dikkat çeken Çağatay Ulusoy, son haliyle İbrahim Büyükak'a benzetildi
14:28 6 yıl önce baba evinden ayrılan genç kadın, Kimsesizler Mezarlığı'nda bulundu
14:28 Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız
14:26 Ekran macerasına yeni başlayan Mahkum dizisinin ilk bölümü dün yayınlandı!
14:17 Numan Kurtulmuş: İnsanlar ekonomik tablo yüzünden kızıyor ama tek çözüm olarak da AK Parti'yi görüyor
13:55 Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi
13:53 Saadet lideri Temel Karamollaoğlu: Diğer partilerle dirsek temasımız var
13:43 THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi!
13:40 Milyonlar asgari ücreti beklerken açlık sınırı 3 bini, yoksulluk sınırı 10 bini aştı
Türkiye'nin SİHA'lardan sonraki yeni gücü ZAHA Türkiye'nin SİHA'lardan sonraki yeni gücü ZAHA         
14:42
Aldığı kilolarla dikkat çeken Çağatay Ulusoy, son haliyle İbrahim Büyükak'a benzetildi Aldığı kilolarla dikkat çeken Çağatay Ulusoy, son haliyle İbrahim Büyükak'a benzetildi         
14:38
Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız         
14:28
Ekran macerasına yeni başlayan Mahkum dizisinin ilk bölümü dün yayınlandı! Ekran macerasına yeni başlayan Mahkum dizisinin ilk bölümü dün yayınlandı!         
14:26
Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi         
13:56
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek         
08:56
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 14:48:56. #1.11#
SON DAKİKA: Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi Hızla Yükseliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement