Üye Girişi
Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi inşaatı hızla yükseliyor - Son Dakika

Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi inşaatı hızla yükseliyor

15.12.2021 16:26
Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi inşaatı hızla yükseliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapım inşaatı süren Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi inşaatının devam ettiği bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapım inşaatı süren Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi inşaatının devam ettiği bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, toplam 43 milyon 556 bin liraya mal olacak merkezin hem Çatalhöyük'ün tanıtımına hem de Konya turizminin gelişimine büyük katkı sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın tarım ve sanayi şehri olarak anılmasının yanında bir turizm şehri olması için de canla başla çalıştıklarını belirterek, bu kapsamda yapımını sürdürdükleri Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin Konya'nın en önemli yatırımlarından birisi olduğunu belirtti.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Çatalhöyük'ün 10 bin yıla yakın geçmişiyle insanlık tarihinin bilinen en eski yaşam alanı olarak öne çıktığını kaydeden Başkan Altay, şunları kaydetti:

"Biz de bu tarihi ve arkeolojik açıdan evrensel değer taşıyan kazı alanına gelen ziyaretçileri en güzel şekilde ağırlamak için Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'ni inşa ediyoruz. Geçtiğimiz Ağustos ayında Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla temelini attığımız merkezin yapım çalışmaları yaklaşık yüzde 40 oranında tamamlandı. Bakanımıza desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Proje tamamlandığında hem Çatalhöyük'ün tanıtımına hem de Konya turizminin gelişimine büyük katkı sağlayacak."

28 bin 500 metrekare proje alanına sahip, kapalı ve açık alanlar, otobüs parkları ve araç parklarının bulunacağı merkezin 12 milyonu 900'u lirası Mevlana Kalkınma Ajansı desteği olmak üzere toplam 43 milyon 556 bin liraya mal olması bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, Çatalhöyük, Turizm, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi inşaatı hızla yükseliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
16:14 Bruno Pinheiro, İstanbul yolunda! Beşiktaş'ın yeni hocası olmak için geliyor
16:09 Son Dakika: İstanbul'da suya zam! Zam oranı yüzde 20, 58 oldu
15:57 Dolar 15'i zorluyor! Şimdiye kadarki en yüksek seviyede!
15:55 Kuruluş Osman'da bugün; Osman Bey, İnegöl Kalesi'nden nasıl kurtulacak?
15:54 Adı kripto para dolandırıcılığına karışan Temsilciler Kurulu üyesi Kerim Altıay görevi bıraktı
15:51 Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak
15:39 Kanunsuz Topraklar'da bugün: Gülfem ve Davut madenden nasıl kurtulacak?
15:30 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Gözler Beştepe'de!
15:26 Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşinden 20 dakikada boşandı
15:25 Maliye Bakanı Nebati'den iş adamlarına: 100'er milyon dolar bozdurun
Küçük Mehmet Ali okul kapısının altında kalarak can verdi! Sorumluları 24 bin lira ceza ile kurtuldu Küçük Mehmet Ali okul kapısının altında kalarak can verdi! Sorumluları 24 bin lira ceza ile kurtuldu         
16:19
RTÜK, Konuşanlar programının 44. bölümünün Exxen'den kaldırılmasına karar verdi RTÜK, Konuşanlar programının 44. bölümünün Exxen'den kaldırılmasına karar verdi         
16:15
Şanlıurfa'da kayıp 4 arkadaştan 2 gündür haber alınamıyor Şanlıurfa'da kayıp 4 arkadaştan 2 gündür haber alınamıyor         
15:50
Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu         
15:28
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız         
14:28
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 16:32:17. #1.13#
SON DAKİKA: Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi inşaatı hızla yükseliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement