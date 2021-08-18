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Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin Temeli Atıldı - Son Dakika

Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin Temeli Atıldı

18.08.2021 08:55
Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin Temeli Atıldı, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin temeli Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla atıldı.

Çatalhöyük'ün ülkemizin ve insanlığın en önemli arkeolojik değerlerden biri olduğunu belirten Bakan Ersoy, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin Konya'nın turizm zenginliğine yeni bir değer ve güç katacağını belirtti. Bakan Ersoy, 2023 yılı itibarıyla Konya'nın sadece sanayisiyle ve tarımıyla değil, turizmiyle de çok ciddi şekilde anlatılacağını, dünyada ses getirecek bir şehir olacağını söyledi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çatalhöyük'ün daha fazla tanınması ve gelen ziyaretçilerin daha güzel bir ortamda karşılanması için kolları sıvadıklarını belirterek, "Konya'mızı tarım ve sanayi şehri vasfının yanında turizm şehri yapmak için de büyük çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin temeli atıldı.

Çatalhöyük kazı alanı bölgesinde düzenlenen temel atma töreninde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yangın ve sel afetlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı dileyerek, Konya olarak bölgede yaraların sarılması için ihtiyaç duyulan ekip ve araç desteğini sağladıklarını, inşallah el ele vererek en kısa sürede bu afetlerin bıraktığı izlerin silineceğini söyledi.

KONYA'YI TURİZM ŞEHRİ YAPMAK İÇİN DE ÇALIŞIYORUZ

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan, binlerce yıllık tarihi ile kadim ve görkemli bir geçmişe sahip olan Konya'nın, tüm dünyada bu bakımdan ayrı bir öneme sahip olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Konya bugün de ülkemizin tarım ve sanayide en önde olan şehirlerinden biri konumundadır. Biz Konya'mızı tarım ve sanayi şehri vasfının yanında turizm şehri yapmak için de büyük çaba sarf ediyoruz. Bu konuda yaptığımız çalışmalara ve Konya'nın kültürüne, turizmine verdiği özel desteklerden dolayı Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

ÇATALHÖYÜK'ÜN DAHA FAZLA TANINMASI İÇİN KOLLARI SIVADIK

Dünyanın en önemli değerlerinden biri olan Çatalhöyük'ün milattan önce 9.000'lere dayanan geçmişi ile hem dünyanın en önemli arkeolojik sit alanlarından biri hem de insanlık tarihinin en eski yaşam alanı olarak öne çıktığını vurgulayan Başkan Altay, "Tarihi ve arkeolojik bakımdan evrensel bir değer taşıyan bölge, turistik açıdan da oldukça büyük önem arz ediyor. Arkeolojik araştırmaların merkezi konumuna gelen Çatalhöyük, her yıl ülkemizden ve dünyanın her yerinden gelen binlerce tarihçi, araştırmacı ve turist için önemli bir çekim merkezi konumunda bulunuyor. Bizler de Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla Çatalhöyük'ün daha fazla tanınması ve gelen ziyaretçilerin daha güzel bir ortamda karşılanması için kolları sıvadık." diye konuştu.

12 MİLYONU MEVKA'DAN OLMAK ÜZERE TOPLAM MALİYETİ 43 MİLYON TL

Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin 28 bin 500 metrekare özel proje alanı olarak inşa edileceği bilgisini paylaşan Başkan Altay, şöyle devam etti: "Tanıtım ve Karşılama Merkezimizin uygulanacağı alan için 26 bin 439 metrekare Belediyemiz tarafından kamulaştırıldı. Kapalı ve açık alanlar, otobüs parkları ve araç parklarının bulunacağı merkez, toplam 43 milyon 556 bin liraya mal olacak. Buraya yapılacak yatırımlar için Mevlana Kalkınma Ajansı'dan (MEVKA) da 12 milyon 900 bin lira destek alındı. Destekleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a ve MEVKA Genel Sekreterimiz Sayın İhsan Bostancı'ya da çok teşekkür ederim. Proje tamamlandığında hem Çatalhöyük'ün tanıtımına hem de bölgemizde turizmin gelişimine büyük katkı sağlayacak. Amacımız; Çatalhöyük'ü her anlamda dünyanın en önemli çekim merkezlerinden biri haline getirmek. Bu konudaki çabamız artarak devam edecek ve bunu hep birlikte başaracağız inşallah. Bu önemli projede bizlere büyük katkı sağlayan Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy Bey'e, ekibine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte Konya'mıza nice güzel eserler kazandıracak, nice yatırımlara imza atacağız. Çatalhöyük Karşılama Merkezimizin şehrimiz, ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum."

KONYA AK PARTİ HÜKÜMETLERİ DÖNEMİNDE SEMBOL YATIRIMLARA İMZA ATTI

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, temeli atılacak merkezin Konya'nın en önemli yatırımlarından biri olacağına inandığını belirterek, "Konya'mızda hükümetlerimiz döneminde önemli yatırımlara imza atıldı. Çatalhöyük Tanıtım Merkezi de bunlardan birisi olacak. 50 milyon liraya yaklaşan bir bedelle şu şartlarda böyle bir yatırımın hayata geçirilmesi şehrimizin turizmi, ekonomisi, sosyal ve kültürel hayatı açısından gerçekten çok önemli. Bu çalışmaya verdiği önem nedeniyle Kütür ve Turizm Bakanımıza tebriklerimi, teşekkürlerimi arz ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve çalışma arkadaşlarını, bu hizmette emeği geçen tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Şehrimiz için hayırlı olsun." dedi.

İNSANLIK İÇİN BÜYÜK KIYMET İFADE EDİYOR

Konya Valisi Vahdettin Özkan, "Medeniyetimize ışık tutan çok önemli noktalardan birisinde hep beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Kültürel değerlerimizin, tarihi birikimimizin gelecek nesillere aktarılması açısından ilimizde herkesin el birliğiyle dokunulması gereken stratejik bir alan burası. Konya, Anadolu'nun zenginliklerinin teşhir edilmesi ve bütün dünyayla paylaşılması açısından en önemli noktalardan birisi. Özellikle bu tür; insanlık için, şehrimiz için, memleketimiz için, tüm dünya için anlamlı olayların farkında olmak başlı başına kıymet ifade ediyor." ifadelerini kullandı.

ÇATALHÖYÜK KEŞFEDİLDİĞİNDE BİR ÇIĞIR AÇMIŞTIR

Programa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin Konya'nın turizm zenginliğine yeni bir değer ve güç katacağını belirtti. "Anadolu topraklarının insan medeniyetinin filizlendiği, şekillendiği, yol ayrımlarında yönünü bulup yükseldiği coğrafyadır" diyerek sözlerini sürdüren Bakan Ersoy, "En görkemli imparatorlukların, en zengin kültürlerin beşiği ve bekçisi olmuş, kat kat derinliklerinde emanetlerini muhafaza ederek, onları asırların ötesine taşımıştır. Bu tarihi ve kültürel bağlamda Çatalhöyük, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde hak ettiği yeri almış olan ülkemizin ve insanlığın en önemli arkeolojik değerlerden biridir. Çatalhöyük keşfedildiğinde bir çığır açmıştır. Efes, Hattuşa, Zeugma, Truva, Aslantepe ve daha niceleri paha biçilmez birer ziynet misali, Türkiye'nin dört bir yanına serpilmiş gibidir. İşte Göbeklitepe insanlık tarihinin sıfır noktası olarak medeniyetimize dair bilgi ve anlayışımızda yeni bir dönem başlatmıştır." diye konuştu.

TÜRKİYE SAHİP OLDUKLARIYLA ZİHİNLERDE KALICI OLARAK YERİNİ ALMALIDIR

Bakan Ersoy konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Türkiye sahip olduklarıyla zihinlerde kalıcı olarak yerini almalıdır. Birkaç haftalık tatilin güzel bir hatırası olarak değil, insanların heyecanla tecrübe ettikleri ve bu tecrübede edindikleri bilgileri, hissettikleri duyguları başkalarıyla paylaşma ihtiyacı duyacakları bir deneyim yaşatmalıyız. Topraklarımızın en istisna zenginliği olan Çatalhöyük'e biz de büyük hassasiyetle ve ilgiyle yaklaşıyoruz. Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi barındıracağı tüm imkan ve özelliklerle inanıyorum ki bu dünya mirasının birliğine, temsil ettiği tarih, medeniyet ve kültür döneminin doğru şekilde öğrenilmesine ciddi katkılar sunacaktır. Bölgeye olan ilginin artmasını, misafirlerimizin burada verimli ve keyifli vakit geçirmesini sağlayarak tatmin edici bir deneyimle ayrılmalarını sağlayacaktır."

KONYA İÇİN TURİZM KONUSUNDA ÇOK ÖNEMLİ BİR EYLEM PLANI HAZIRLANDI

Konya'nın çok büyük değerleri ve çok büyük potansiyeli olan bir şehir olduğunun da altını çizen Bakan Ersoy, "Turizm konusunda da muhteşem değerleri var. Sayın Başkan Konya'yı turizm yönünden de parlatmak istiyor. Bunu yaparken de bizim önerimizi alarak ve ortak yatırımlar şeklinde gerçekleştirmek istiyor. Bu, bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Çünkü yerel yönetimlerle yaptığınız turizm politikaları bölgede çok daha hızlı yayılıyor ve hızlı bir şekilde gelişiyor. Konya için turizm konusunda çok önemli bir eylem planı hazırlandı. Bizi sevindiren Uğur İbrahim Altay Başkan'ın titizlikle o eylem planını uyguluyor olması." açıklamasını yaptı.

KONYA DÜNYADA SES GETİRECEK

2023 yılı itibarıyla Konya'nın sadece sanayisiyle ve tarımıyla değil, turizmiyle de çok ciddi şekilde anlatılacağını, dünyada ses getirecek bir şehir olacağını söyleyen Bakan Ersoy, "Turizm için gerekli olan alt yapının birçok kısmı Konya'da tamamlanmış. Anadolu'nun her noktasına hızlı trenle, otobanlarla, hava köprüleri ile bağlanmış durumda. Gastronomi olsun, kültürel etkinlikler olsun, inanç olsun birçok yan özelliğe de sahip. Şimdi sadece son kalan eksikliklerin tamamlanması ve dünyaya tanıtılması kaldı. Bunu da el birliği ile yapacağız. O yüzden sayın başkanımıza teşekkür ediyorum." sözleriyle konuşmasını bitirdi.

Konuşmaların ardından Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin temeli atıldı. Bakan Ersoy daha sonra Çatalhöyük kazı alanında incelemelerde bulundu.

Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin Temeli Atıldı

Büyükşehir Belediyesi, Çatalhöyük, Turizm, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin Temeli Atıldı - Son Dakika


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