Çatalhöyük ve Boncukluhöyük'ü buluşturan yolda asfalt çalışması - Son Dakika

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca asfalt çalışmaları devam eden Hayıroğu- Küçükköy bağlantı yolunda incelemelerde bulundu.

Çumra Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çumra ve Karatay ilçeleri arasında önemli bir yol aksına sahip olan Hayıroğlu-Küçükköy bağlantı yolunun kalitesinin arttırılması anlamında Karatay Belediyesi ekipleri tarafından asfalt çalışmaları tamamlandığı belirtildi.

Ekiplerin Hayıroğlu-Küçükköy bağlantı yolunda yürüttüğü yol asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Çumra Belediye Başkanı Recep Candan'ın, ulaşımı konforlu hale getirip kolaylaştıran çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Çumra Belediye Başkanı Recep Candan'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Karatay Belediyesi'nin yaptığı bu önemli çalışma ile Çatalhöyük ve Boncukluhöyük gibi iki kadim yerleşkenin turizmi için ulaşıma önemli katkı sağlanacak. Hayıroğu-Küçükköy bağlantı yolu Karatay ve Çumra arasında bölgedeki Alemdar, Karkın, Dedemoğlu, Abditolu, Küçükköy ve Hayıroğlu mahallelerimizin bağlantısını sağlayan önemli bir yoldu. Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca ve ekibi hem Karatay hem de Çumra sınırları içerisinde olan kısımlarda bizimde yükümüzü alarak bu hizmeti bölgedeki bütün mahallelerimze kazandırmış oldular."

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da "Karatay ve Çumra için önemli olan bu yolda yaklaşık 8 bin kilometrelik bir ulaşım ağında gerçekleştirdiğimiz asfalt çalışmamızı tamamlıyoruz. Aynı zamanda burası geçmişi Milattan Önce 10 bin'li yıllara dayanan ve ilçelerimizde bulunan Çatalhöyük ve Bocukluhöyük gibi tarihi ve kültürel yerleşkeleri de birbirine bağlayan bir yol. Bu anlamda Karatay Belediyesi olarak yaptığımız asfaltlama çalışması ile bu yolu da turizme katkı sağlaması anlamında vatandaşlarımızın ulaşımını rahatlatacak şekilde hizmete sunacağız." ifadelerini kullandı.