Çatalköy'de askeri bölge içindeki mühimmat deposunda patlama
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Çatalköy'de askeri bölge içindeki mühimmat deposunda patlama Patlamada zarar gören bir otel boşaltıldıGİRNE - KKTC'nin Girne şehrinde Çatalköy bölgesinde askeri bölgesinde sebebi henüz bilinmeyen patlamalar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:48 Kaynak: İHA
Çatalköy'de askeri bölge içindeki mühimmat deposunda patlama
Patlamada zarar gören bir otel boşaltıldı
GİRNE - KKTC'nin Girne şehrinde Çatalköy bölgesinde askeri bölgesinde sebebi henüz bilinmeyen patlamalar meydana geldi. Patlamada zarar gören 1 otel boşaltıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Patlama sonrası olay yerine gelen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay askeri yetkililerden bilgi aldı.
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