Son Dakika Haberleri: Çatalköy'de askeri bölge içindeki mühimmat deposunda patlama
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Çatalköy'de askeri bölge içindeki mühimmat deposunda patlama

42 dakika önce

Çatalköy'de askeri bölge içindeki mühimmat deposunda patlama Patlamada zarar gören bir otel boşaltıldıGİRNE - KKTC'nin Girne şehrinde Çatalköy bölgesinde askeri bölgesinde sebebi henüz bilinmeyen patlamalar meydana geldi.

Çatalköy'de askeri bölge içindeki mühimmat deposunda patlama

Patlamada zarar gören bir otel boşaltıldı

GİRNE - KKTC'nin Girne şehrinde Çatalköy bölgesinde askeri bölgesinde sebebi henüz bilinmeyen patlamalar meydana geldi. Patlamada zarar gören 1 otel boşaltıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlama sonrası olay yerine gelen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay askeri yetkililerden bilgi aldı.

Çatalköy'de askeri bölge içindeki mühimmat deposunda patlama

Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:48 Kaynak: İHA
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