Son Dakika Haberleri: Çatalköy'de askeri bölge içindeki mühimmat deposunda patlama
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çatalköy'de askeri bölge içindeki mühimmat deposunda patlama

24 dakika önce

KKTC'nin Girne şehrinde Çatalköy bölgesinde askeri bölgesinde sebebi henüz bilinmeyen patlamalar meydana geldi.

Çatalköy'de askeri bölge içindeki mühimmat deposunda patlama, System.String[]

KKTC'nin Girne şehrinde Çatalköy bölgesinde askeri bölgesinde sebebi henüz bilinmeyen patlamalar meydana geldi. Patlama sonrası yakınlardaki 1 otel boşaltıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Patlama sonrası olay yerine gelen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay askeri yetkililerden bilgi aldı. - GİRNE

Kıbrıs, Girne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kuruçeşme'de tartışma konusu olan otel inşaatı hakkındaki iddialara İBB'den yalanlama
Kadınların etek altı fotoğrafını çeken sapık, suçüstü yakalandı İşe gitmeyen kadın, evinde 50 yerinden bıçaklanmış halde bulundu Kuyumcunun kepenkleri kapatması sonucu kaçamayan hırsızlar, polise teslim edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 04:29:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çatalköy'de askeri bölge içindeki mühimmat deposunda patlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]