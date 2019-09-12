Son Dakika Haberleri: - Çatalköy'de Askeri Bölge İçindeki Mühimmat Deposunda Patlama- Yakınlardaki Bir Otel Boşaltıldı
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- Çatalköy'de Askeri Bölge İçindeki Mühimmat Deposunda Patlama- Yakınlardaki Bir Otel Boşaltıldı

1 saat önce

- Çatalköy'de askeri bölge içindeki mühimmat deposunda patlama Yakınlardaki bir otel boşaltıldıGİRNE - KKTC'nin Girne şehrinde Çatalköy bölgesinde askeri bölgesinde sebebi henüz bilinmeyen patlamalar meydana geldi.

- Çatalköy'de askeri bölge içindeki mühimmat deposunda patlama

Yakınlardaki bir otel boşaltıldı

GİRNE - KKTC'nin Girne şehrinde Çatalköy bölgesinde askeri bölgesinde sebebi henüz bilinmeyen patlamalar meydana geldi. Patlama sonrası yakınlardaki 1 otel boşaltıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlama sonrası olay yerine gelen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay askeri yetkililerden bilgi aldı.

- Çatalköy'de Askeri Bölge İçindeki Mühimmat Deposunda Patlama- Yakınlardaki Bir Otel Boşaltıldı

Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:08 Kaynak: İHA
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