- Çatalköy'de Askeri Bölge İçindeki Mühimmat Deposunda Patlama- Yakınlardaki Bir Otel Boşaltıldı
1 saat önce
- Çatalköy'de askeri bölge içindeki mühimmat deposunda patlama Yakınlardaki bir otel boşaltıldıGİRNE - KKTC'nin Girne şehrinde Çatalköy bölgesinde askeri bölgesinde sebebi henüz bilinmeyen patlamalar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:08 Kaynak: İHA
- Çatalköy'de askeri bölge içindeki mühimmat deposunda patlama
Yakınlardaki bir otel boşaltıldı
GİRNE - KKTC'nin Girne şehrinde Çatalköy bölgesinde askeri bölgesinde sebebi henüz bilinmeyen patlamalar meydana geldi. Patlama sonrası yakınlardaki 1 otel boşaltıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Patlama sonrası olay yerine gelen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay askeri yetkililerden bilgi aldı.
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