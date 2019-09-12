- Çatalköy'de Askeri Bölge İçindeki Mühimmat Deposunda Patlama- Yakınlardaki Bir Otel Boşaltıldı

- Çatalköy'de askeri bölge içindeki mühimmat deposunda patlama

Yakınlardaki bir otel boşaltıldı

GİRNE - KKTC'nin Girne şehrinde Çatalköy bölgesinde askeri bölgesinde sebebi henüz bilinmeyen patlamalar meydana geldi. Patlama sonrası yakınlardaki 1 otel boşaltıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlama sonrası olay yerine gelen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay askeri yetkililerden bilgi aldı.