Çatalpınar Çevre Yolunun birinci etabı tamamlandı - Son Dakika

Çatalpınar Çevre Yolunun yapımı tamamlanan birinci etabının, yakın zamanda hizmete açılması planlanıyor.

Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe, AA muhabirine, Fatsa'dan başlayan ve İç Anadolu'ya bağlanan Dereyolu güzergahındaki Çatalpınar'da trafiğin tamamen tıkandığını söyledi.

Bu nedenle ilçede çevre yolunun kaçınılmaz hal aldığını anlatan Türe, "Çevre yolumuz gerçekten ilçemize nefes aldıracak bir yol. Yolun birinci etabı bitti. Bir etabımız daha var ama bizim için önemli olan ilçemizi rahatlatacak bölümü tamamen bitti. Yakın bir zamanda da hizmete açılacak." dedi.

Türe, yolun ilçe trafiğini rahatlatacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu yol aynı zamanda İç Anadolu bağlantı yolu. Fatsa, Çatalpınar, Kabataş, Aybastı, Tokat Niksar ve Reşadiye'ye, İç Anadolu'ya giden bir yol. Gerçekten ilçemizi rahatlatan, nefes aldıran bir yol oldu. Ben bu yolu kullanacak sayın şoförlerimize kazasız belasız yolu kullanmalarını temenni ediyorum. Gerek Ulaştırma Bakanımıza, gerekse Karayolları genel müdürü ve bölge müdürümüze, bütün siyasi büyüklerimize, vekillerimize, il başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

İki etaptan oluşan yolun, her ikisinin de birer kilometre olduğunu belirten Türe, ikinci etabın da en kısa sürede bitirilmesinin amaçlandığını sözlerine ekledi.