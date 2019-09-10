Son Dakika Haberleri: Çatalpınar ve Aybastı ilçe futbol sahalarına tribün yapıldı
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Çatalpınar ve Aybastı ilçe futbol sahalarına tribün yapıldı

26 dakika önce

Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca Çatalpınar ve Aybastı ilçelerinde bulunan suni çim futbol sahalarına 500'er kişilik çelik tribün yapıldı.

Çatalpınar ve Aybastı ilçe futbol sahalarına tribün yapıldı, System.String[]

Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca Çatalpınar ve Aybastı ilçelerinde bulunan suni çim futbol sahalarına 500'er kişilik çelik tribün yapıldı.


Vali Seddar Yavuz'un, Çatalpınar ve Aybastı ilçeleri ziyareti esnasında, ilçe yöneticileri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor kulüplerinin temsilcileri tarafından yapılması talep edilen tribünler, YİKOB kaynaklarıyla yapıldı. Başta ulaşım altyapısı olmak üzere eğitim, sağlık, kamu yatırımları gibi bir çok alanda hizmet veren ve yatırım gerçekleştiren YİKOB, spor alanında da ihtiyaç duyulan bir hizmeti, Vali Seddar Yavuz'un talimatı ile yerine getirdi.


Toplam maliyeti 492 Bin TL'yi bulan Çatalpınar ve Aybastı futbol sahaları çelik tribün ve koltuk yapımı hakkında bilgi veren Vali Seddar Yavuz, şu bilgileri verdi:


"İlçelere yapmış olduğumuz ziyaretlerde, kamu kurumlarının yöneticileri, STK temsilcileri, muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılarda yöre halkının sorunlarını, şikayetlerini, ihtiyaçlarını ve taleplerini dinliyoruz. Toplantılar vesilesiyle bize iletilen konuları tek tek not almak suretiyle ilgili kuruma iletiyor ve çözüm bulunmasını istiyoruz. Bazı hizmetleri de Valiliğimize bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) imkan ve kaynaklarını kullanmak suretiyle yerine getiriyoruz. Özellikle mahalle yollarının iyileştirilmesi, standardının yükseltilmesi amacıyla beton yol veya sıcak karışım asfalt haline getirilmesi çalışmalarına destek veriyoruz. Bunun yanında şehitlerimizin mezarlarının yenilenmesi ve standart hale getirilmesini sağlıyoruz. Şehit mezarlarına ulaşım yollarını yapıyoruz. Eğitim alanında da ihtiyaç duyulan birçok yatırım ve hizmeti yerine getiriyoruz. İlimizde yapılan kamu binalarının ihale ve kontrollük hizmetlerini de yine YİKOB vasıtasıyla yapıyoruz. Spor alanında da Çatalpınar ve Aybastı ilçelerimizde bulunan suni çim futbol sahalarının tribün ihtiyacı olduğu tarafıma iletildiğinde, bu ihtiyacı gidermek üzere çözüm aradık. Nihayetinde, Cumhurbaşkanlığımız tarafından YİKOB'a gönderilen ödenek kapsamında, bu iki ilçemizdeki futbol sahalarının tribününü yaparak, bu ihtiyacı gidermiş olduk. Artık, bu ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımız, sporseverlerimiz yağmurdan, güneşten etkilenmeden ilçe takımlarının müsabakalarını izleyebilecekler. Tribündeki yerlerini alarak, takımlarını rahatça destekleyebilecekler. Böyle bir ihtiyacın giderilmesinden dolayı da mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu vesileyle bu ihtiyacın giderilmesini sağlayan ödeneği ilimize tahsisi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ediyoruz." - ORDU

Çatalpınar, Aybastı, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:38 Kaynak: İHA
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