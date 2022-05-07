Çatalzeytin'de derelerin su seviyesinin yükselmesi sonucu 5 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Çatalzeytin'de derelerin su seviyesinin yükselmesi sonucu 5 köye ulaşım sağlanamıyor

07.05.2022 23:33
Çatalzeytin'de derelerin su seviyesinin yükselmesi sonucu 5 köye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'da Çatalzeytin Kaymakamlığı, dere yataklarındaki su seviyesinin yükselmesine bağlı olarak ilçe genelinde 6 geçici köprünün zarar gördüğünü, 5 köye ulaşımın sağlanamadığını bildirdi.

Kastamonu'da Çatalzeytin Kaymakamlığı, dere yataklarındaki su seviyesinin yükselmesine bağlı olarak ilçe genelinde 6 geçici köprünün zarar gördüğünü, 5 köye ulaşımın sağlanamadığını bildirdi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgede dün aşırı yağışların etkili olduğu belirtildi.

Bugün bazı basın organlarında yer alan Çatalzeytin ilçesinde aşırı yağıştan dolayı meydana gelen sel sonucunda 9 köprünün yıkıldığı, 26 köyün yolunun kapandığı, vatandaşların evlerinden tahliye edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çatalzeytin ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihindeki sel afetinden sonra yıkılan köprülerin yerine menfezlerle yapılan geçici köprülerden 6'sı 6 Mayıs'ta başlayan aşırı yağışın etkisiyle yıkılmış, 5 köyümüzün yolu kapanmıştır. Bu aşamada tahliye edilen hiçbir ev bulunmamaktadır. Suyun debisinin düşmesiyle bozulan geçici menfez köprülerin onarımı süratle yapılacaktır. Bu süreçte vatandaşlarımızın mağduriyet yaşaması için gereken her türlü tedbir alınmıştır."

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Çatalzeytin, Kastamonu, Medya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çatalzeytin'de derelerin su seviyesinin yükselmesi sonucu 5 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çatalzeytin'de derelerin su seviyesinin yükselmesi sonucu 5 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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