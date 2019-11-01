Son Dakika Haberleri: Çatalzeytin'de ev yangını
Son Dakika 3. Sayfa Çatalzeytin'de ev yangını

Çatalzeytin'de ev yangını

7 saat önce

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.


Çatalzeytin ilçesi Paşalı köyünde Mehmet Yaman adlı şahsa ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Bir anda evin tamamını saran yangında, iki katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi tarafından evin kundaklandığı iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:51 Kaynak: İHA
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