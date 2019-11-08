Son Dakika Haberleri: Çatalzeytin'de "Kivi Hasat Şenliği" düzenlendi
Son Dakika Güncel Çatalzeytin'de 'Kivi Hasat Şenliği' düzenlendi

Çatalzeytin'de "Kivi Hasat Şenliği" düzenlendi

6 saat önce

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve kivi yetiştiricileri ortaklaşa "Kivi Hasat Şenliği" düzenlendi.

Çatalzeytin'de

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve kivi yetiştiricileri ortaklaşa "Kivi Hasat Şenliği" düzenlendi.


İlçeye bağlı Kuğu köyünde düzenlenen "Kivi Hasat Şenliği"ne Çatalzeytin Kaymakamı İzzet Cem Eser, Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Oğuzhan Okumuş, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Murat Türkmen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Kaş, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Şenlikte konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından kivi bahçesi gezildikten sonra yemek ikramı yapıldı. - KASTAMONU

Çatalzeytin, Kivi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nihat Hatipoğlu Mevlit Kandili uyarısı: Bu gece tövbe için bir fırsat, bu fırsatı iyi değerlendirelim
Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs durağa böyle dalmış AFP'ye konuşan Türk yetkili: Türkiye'nin yakaladığı Bağdadi'nin eşi, DEAŞ'ın sırlarını verdi Mevlid Kandili'nde camiler doldu taştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 00:30:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çatalzeytin'de "Kivi Hasat Şenliği" düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]