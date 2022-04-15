Çatalzeytin'de su seviyesinin yükselmesiyle hasar gören geçici köprü onarıldı - Son Dakika
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Çatalzeytin'de su seviyesinin yükselmesiyle hasar gören geçici köprü onarıldı

15.04.2022 15:54
Çatalzeytin'de su seviyesinin yükselmesiyle hasar gören geçici köprü onarıldı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kar sularının erimesiyle zarar gören geçici köprü, onarılarak yeniden hizmete sunuldu.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kar sularının erimesiyle zarar gören geçici köprü, onarılarak yeniden hizmete sunuldu.

Geçen yıl ağustos ayında sel felaketinin yaşandığı Çatalzeytin ilçesinde Akçay Deresi üzerine beton menfezlerle yapılan Kızılcakaya köy grup yolundaki geçici köprü, geçtiğimiz günlerde kar sularının erimesiyle çayda su seviyesi yükselince zarar görmüştü.

Kastamonu İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri Kastamonu Bölge Müdürlüğüne ait iş makineleriyle geçici köprü onarılarak, yeniden trafiğe açıldı.

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Çatalzeytin, Kastamonu, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çatalzeytin'de su seviyesinin yükselmesiyle hasar gören geçici köprü onarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çatalzeytin'de su seviyesinin yükselmesiyle hasar gören geçici köprü onarıldı - Son Dakika
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