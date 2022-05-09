Çatalzeytin'de zarar gören köprülerin onarımına başlandı - Son Dakika
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Çatalzeytin'de zarar gören köprülerin onarımına başlandı

09.05.2022 21:17
Çatalzeytin'de zarar gören köprülerin onarımına başlandı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sağanak sonucu çayların su seviyesinin yükselmesi nedeniyle zarar gören köprülerin yerine yenileri yapılmaya başlandı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sağanak sonucu çayların su seviyesinin yükselmesi nedeniyle zarar gören köprülerin yerine yenileri yapılmaya başlandı.

İlçede 6 Mayıs Cuma gününden itibaren sağanak nedeniyle Kastamonu- Sinop il sınırında bulunan Akçay Çayı'nın seviyesi yükseldi. Menfezlerle yapılan geçici köprülerden 6'sı aşırı yağışın etkisiyle yıkılırken, 5 köyün yolu ulaşıma kapanmıştı.

Dere yataklarındaki su seviyesinin düşmesinin ardından Çatalzeytin Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi ekipleri, geçici köprüleri onararak, köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Çatalzeytin Kaymakamı Mubin Demirkıran, AA muhabirine, bölgenin geçtiğimiz hafta önemli yağış aldığını söyledi.

Yağışın etkisiyle bazı geçici menfez köprülerin zarar gördüğünü belirten Demirkıran, "Suyun debisinin düşmesinin hemen ardından bozulan geçici menfez köprülerin onarımı süratle yapılmaya başlandı. Bu süreçte vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gereken her türlü tedbir alındı. Bozulan köprüler kısa sürede onarılarak, yeniden ulaşıma açılacak." dedi.

Köylerinin köprüsü zarar gören Zeki Şensoy (54) ise çiftçilik yaptığını ifade ederek "3 gün 3 gece yağmur yağdı ve bu hale getirdi. Sel afeti oldu, köprüler yıkıldı, yollar zarar gördü. Kaymakamlık ve Özel İdare ekipleri geldi, yolumuzu yapmaya başladı. Hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.

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Çatalzeytin, Kastamonu, Mayıs, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çatalzeytin'de zarar gören köprülerin onarımına başlandı - Son Dakika


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