Çatalzeytin'deki okulda yangın tatbikatı - Son Dakika
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Çatalzeytin'deki okulda yangın tatbikatı

6 saat önce

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde itfaiye tarafından okulda yangın tatbikatı yapıldı.

Çatalzeytin'deki okulda yangın tatbikatı, System.String[]

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde itfaiye tarafından okulda yangın tatbikatı yapıldı.


Çatalzeytin Belediyesi İtfaiye Amirliği, Yunus Emre Ortaokulu öğrencilerine yönelik yangın tatbikatı yaptı. İtfaiye erleri, deprem anında yaşanabilecek olayları işleyerek, uygulamalı olarak eğitim verdi. Öğrenciler, anlatılan ve gösterilen her şeyi dikkatli bir şekilde dinledi. Daha sonra okul bahçesinde güvenli olan toplanma alanına toplanan öğrencilere itfaiye ekiplerince yangın söndürme tüpünün nasıl kullanılacağından, yangın söndürme esnasında yapılabilecekler uygulamalı olarak gösterildi. - KASTAMONU

Çatalzeytin, Kastamonu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:59 Kaynak: İHA
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