Çatalzeytin'deki selde yıkılan köprünün onarımı için malzeme taşıyan tır devrilerek alev aldı - Son Dakika

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesindeki selde yıkılan köprünün onarımı için malzeme taşıyan tırın devrilmesi sonucu çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Sel felaketinde yıkılan, Sinop'un Türkeli ilçesiyle bağlantısını sağlayan, il sınırı konumundaki Çayağzı Köprüsü'nün onarımı amacıyla malzeme taşıyan tır ilçe girişinde devrildi.
Alev alan tırdaki yangın Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, kaza yerine gelerek bilgi aldı.
Demir, devrilen tırdan kendi çabalarıyla kurtulan sürücü C.Ö'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: AA
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